L’attore Finn Wolfhard, noto per il suo ruolo nella serie televisiva di successo Stranger Things, ha recentemente espresso la sua opinione su una eventuale sesta stagione dello show. In un’intervista, Wolfhard ha affermato che una sesta stagione sarebbe “ridicola” e ha espresso il desiderio che la quinta stagione offra una conclusione soddisfacente per i fan. Tuttavia, è importante notare che al momento non ci sono piani per una stagione 6 di Stranger Things e che la quinta stagione è attualmente in produzione.

La serie TV Stranger Things

Per coloro che non conoscono la serie, Stranger Things è uno show ambientato negli anni ’80 che segue le avventure di un gruppo di amici che amano giocare a Dungeons and Dragons e che si imbattono in un misterioso mondo parallelo chiamato Upside Down.

La serie esplora anche temi come la sperimentazione umana e la creazione di esseri umani superpotenti.Stranger Things è diventato un grande successo per Netflix e ha guadagnato una vasta base di fan in tutto il mondo.

La stagione 6 di Stranger Things secondo Finn Wolfhard

Circa il futuro del franchise, anche l’attore Finn Wolfhard, che interpreta il personaggio di Mike nello show, ha espresso la sua opinione sui piani circa la messa in produzione di un eventuale Stranger Things 6. Secondo quanto riportato, durante uno scambio di battute con Uproxx, Finn Wolfhard ha dichiarato che continuare la serie oltre la quinta stagione sarebbe stato troppo. Questa opinione conferma dunque che al momento non ci siano piani per una sesta stagione di Stranger Things, o almeno che lui non ne sia a conoscenza. Di seguito ecco alcuni passaggi delle sue dichiarazioni circa la quinta:

Non sono pronto, ma sono davvero entusiasta di iniziare a lavorarci perché dopo aver finito di guardare la quarta stagione, ho pensato,” Dannazione, torniamo indietro e filmiamo adesso.” Voglio solo aiutare a finirlo, ma non in un modo in cui voglio farla finita. È proprio come se volessi sapere cosa succede. Sono decisamente triste per questo, ma so anche che è il prossimo tipo di capitolo della vita di tutti, e che deve accadere. Inoltre, per me, se Stranger Things durasse più di cinque anni, direi che sarebbe ridicolo. Penso che i fratelli Duffer abbiano capito, immagino, un finale perfetto in cinque stagioni. Non sapevamo nemmeno se ne avremmo fatti due. Quindi, siamo felici che le persone siano ancora qui e vogliano guardarlo. Ma sì, sono eccitato. La quarta era di dimensioni enormi, ma penso che mi piacerebbe vedere la quinta stagione attingere maggiormente alle dinamiche della prima stagione, ed essere un po’ più contenuta, ma anche essere gigantesca. Spero che in qualche modo ci sia un finale per ogni personaggio, che sia piuttosto soddisfacente per i fan.

Sempre restando in tema, anche James Cameron, noto regista di film di successo come Titanic e Avatar, ha espresso la sua critica sulla cronologia di Stranger Things. Il problema principale, secondo James Cameron, è che i personaggi dei bambini stanno invecchiando ogni anno che passa, il che rende difficile continuare la serie oltre la quinta stagione.

Vi ricordiamo che tutte le stagioni di Stranger Things sono disponibili su Netflix e che su Amazon sono presenti numeri libri a tema che approfondiscono le dinamiche del franchise.