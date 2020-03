Stranger Things: gli accessori imperdibili

Stranger Things gadget per ogni occasione! Siete fan della serie TV di Netflix che vi ha mandato letteralmente “sottosopra” e non riuscite a togliervela dalla mente? Non fatelo! Il Black Friday è sicuramente una buona occasione per correre ai ripari e recuperare alcuni oggetti legati a Stranger Things, in attesa di scoprire cosa accadrà nella stagione futura. Se i potenziali acquisti sono davvero infiniti, vi proponiamo una scelta tra alcuni dei migliori suggerimenti per fare un regalo a voi stessi o ai fan sfegatati di questa serie.

Pigiama Unisex

Per rimanere in tema Stranger Things anche nei momenti più tranquilli, a casa vostra o dagli amici, vi consigliamo questo comodissimo pigiama con T-shirt e calzoncini rossi, con stampa delle lettere dell’alfabeto e lucine sulla parte frontale della maglietta.

Polaroid Stranger Things

La Polaroid Stranger Things è davvero iconica e facile da usare, con funzione autoscatto e una durata della batteria di 60 giorni (batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni, 1300 mah, tensione nominale 3,7 v, 4,81 wh). Potente flash integrato e dal design personalizzato, questa fotocamera one-step 2 sarà la gioia di tutti i fan!

Alfabeto adesivo murale

Chi può mai dimenticare l’alfabeto che Joyce, mamma di Will Beyers, dipinge sul muro del salotto di casa sua, con tanto di luci, per poter riconoscere i messaggi inviati con poteri paranormali, lettera dopo lettera? Noi sicuramente no, motivo per cui non possiamo perdere l’opportunità di mettere sul muro di casa nostra gli adesivi che riproducono lo stesso murale!

Mug Stranger Things

A proposito di alfabeto e luci che si accendono a ogni lettera, che ne dite di questa tazza dove la frase “Friends don’t lie” compare grazie al calore della bevanda che andate a versare al suo interno? E se volete fare davvero un regalo in coppia con il vostro migliore amico, possiamo caldamente consigliarvi la confezione con due tazze che, unite, compongono il titolo della serie.

Borraccia Stranger Things

Rimaniamo a tema di bevande e simili, parlando dei momenti in cui ci verrà sete soprattutto fuori casa. Per responsabilizzarci ancora di più nei confronti dell’ambiente in maniera originale e personalizzata per questa serie, è rappresentata dalla borraccia Stranger Things in metallo.

Eleven Action Figure Stranger Things 3

Come ben sappiamo, nel corso delle stagioni i protagonisti crescono e tra loro anche Eleven (Undici nella versione italiana) ha subìto notevoli cambiamenti, tutti dettagliati nella action figure che la rappresenta, tratta dalla terza stagione.

Felpa Stranger Things

Con le temperature che si abbassano, non possiamo evitare di coprirci e perché non farlo con le felpe a tema Stranger Things? Eccovi una proposta di felpa per lei, per lui e unisex, ciascuna in una delle diverse proposte presenti su Amazon.

Notebook Stranger Things

Passando invece ai momenti trascorsi a scuola, la vostra serie preferita non vi abbandona, a partire dagli appunti presi a lezione, da compiti e schemi fatti durante lo studio annotando tutto sul Notebook a tema Stranger Things.

Astuccio Stranger Things

E per contenere invece tutto il necessario per scrivere? Non manca l’astuccio Stranger Things, di cui esistono parecchie varianti ma abbiamo scelto per voi la versione più “neutra”.

Zaino Stranger Things

Dove riporre tutti gli articoli sopracitati, se non in uno zaino a tema? Ecco un paio di spunti per chi è alla ricerca di uno zaino colorato o anche più elaborato nelle sue decorazioni.

Pendente Stranger Things

Per chi di voi è più glamour e desidera un accessorio alla moda per portare sempre addosso un simbolo di questa serie, proponiamo uno dei modelli di collana con pendenti a tema, che riprendono alcune icone della serie TV.

Mouse pad Stranger Things

Ultimo e immancabile accessorio è il mouse pad, un simpatico tappetino per il vostro mouse realizzato in maniera originale e dai colori vivaci.

