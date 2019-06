Stranger Things, cosa aspettarsi dalla terza stagione

Dopo il nuovo e ultimo trailer diffuso nelle ultime ore rivela cosa potremmo aspettarci dalla terza stagione di Stranger Things.

Stranger Things, la fortunata serie televisiva Netflix, sta per tornare con la terza stagione, con una serie di episodi dove cambierà tutto. Vedendo l’ultimo trailer diffuso in queste ore, abbiamo motivo di credere che, questa terza stagione seguirà la forte evoluzione dei personaggi già avvertita negli ultimi episodi.

Quando sembrava che tutto fosse finito, gli ultimi fotogrammi del finale della seconda stagione mostravano la mostruosità proveniente dal Sottosopra incombere sulla città. Quindi Undici non è riuscita a confinarlo nella dimensione oscura e sembra che il malcapitato di Will non avrà pace. A meno che il male voglia scegliere un altro organismo ospitante.

La serie ci ha abituato a una forte evoluzione dei suoi personaggi, un esempio lampante lo abbiamo con Steve Harrington, che dalle sembianze tipiche del bullo nella prima stagione, si è poi trasformato in un eroe “secondario” negli eventi della seconda parte; stessa sorte che è toccata anche a Jonathan Byers, quel lupo solitario che sta mutando proprio grazie all’avvicinamento di Nancy. Siamo pronti a uno scontro tra i due per la stessa donna?

Ma l’evoluzione più importante che traspare nelle immagini dell’ultimo trailer riguarda l’imprevedibile Billy Hargrove. Il fratellastro di Max, ha un comportamento impulsivo, riveste una figura già negativa in parte introdotta con la seconda stagione e sembra che la sua natura malevola possa ulteriormente evolversi ospitando la creatura del Sottosopra. Sì, sembra essere il nuovo Will.

Con un bell’accostamento a Independence Day, diretto da Roland Emmerich nel 1996, il 4 luglio potrebbe essere la data in cui l’intera cittadina di Hawkins si troverà interamente coinvolta a combattere l’entità del Sottosopra, con un’esposizione pubblica del Dottor Martin Brenner, che fino adesso è rimasto nell’ombra per proteggere i suoi esperimenti.

Quei fuochi d’artificio, quella festa che sembra poter allietare i cittadini di Hawkins, sembrano preannunciare una sinistra lotta contro un male incombente sulla città.