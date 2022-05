Stranger Things 4 è pronta a conquistare gli spettatori di Netflix con il suo primo volume a partire dal prossimo 27 maggio, come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima, ma i fan della serie sono già proiettati verso la quinta stagione, dove l’avventura dei giovani eroi di Hawkins troverà il proprio epilogo. Non solo gli appassionati della serie sono ansiosi di vedere il finale di Stranger Things, considerato come uno dei volti più amati del cast in questi giorni ha condiviso le proprie emozioni sulla sorte del proprio personaggio. David Harbour, ha infatti commentato il finale di Stranger Things, svelando i propri sentimenti riguardo il destino di Hopper.

David Harbour condivide le sue emozioni sul destino di Hopper, il suo personaggio in Stranger Things

Sin dalla prima stagione, i Duffer Bros, creatori di Stranger Things, non hanno mai fatto mistero di aver concepito la loro storia come un racconto diviso in quattro o cinque stagioni. Dopo gli eventi della prima stagione e la progressiva crescita dei personaggi, questo elemento è divenuto sempre più evidente, culminando con una terza serie in cui i toni narrativi si sono spinti in una direzione più adulta ed emotivamente coinvolgente. Giunti ora alla quarta stagione, la trama ordita dai Duffer Bros si dirige verso la sua conclusione, e alcuni attori sembrano aver già scoperto come si concluderà la serie.

Parlando con Variety, David Harbour ha confessato di esser rimasto colpito da come si svilupperà la storia di Hopper, parlando di un finale emotivamente coinvolgente, senza entrare però troppo nello specifico per non spoilerare agli spettatori la conclusione della serie, ammettendo però di aver voluto sapere ad ogni costo il destino del suo Hopper:

“Credo che la cosa cambi da persona a persona, da personaggio a personaggio, e io sono un tale maestro dello sfinimento che penso di averlo estorto loro. E’ stato un continuo ‘Cosa succede a Hopper? E’ un personaggio che può sopravvivere a Hawkins o muore?’ So cosa accade ed è davvero commovente, meraviglioso”