È finalmente tempo di Amazon Prime Day 2022: una due giorni di offerte spettacolari pensate davvero, ma davvero per chiunque. Stranger Things è la serie del momento e per questo motivo abbiamo selezionato per voi alcuni gadget super scontati per il Prime Day 2022.

Stranger Things, gadget super scontati per il Prime Day 2022

Stranger Things: Attack of the Mind Flayer (Gioco da Tavolo)

Stranger Things: Attack of the Mind Flayer è il gioco di carte completamente in italiano basato sulla celebre serie Netflix edito da Asmodee: il Mind Flayer sta creando un esercito di persone possedute per invadere la Terra, e alcuni di voi sono già sotto il suo controllo. Restate vigili e assicuratevi che non attacchi voi o i vostri amici. Un rapido e ottimo gioco di bluff pieno di sorprese da 4 a 10 giocatori. La confezione contiene 58 carte Avventura (20 carte Mind Flayer, 16 carte Duro Colpo, 12 carte Waffle, 5 carte Ricordi, 5 carte Supporto), 12 carte Incontro, 10 tessere Personaggio, 1 regolamento.

Tappetino Mouse XXL Stranger Things

Il tappetino mouse XXL di Stranger Thingpermette di coprire tutta l’area della tastiera e del mouse o del portatile; il tatto morbido e liscio ti consentirà movimenti molto più scorrevoli col mouse, in un modo del tutto silenzioso e la sua base in gomma permette una stabilità unica; inoltre questo tappetino è 100% waterproof! Il Tappetino Mouse XXL Stranger Things misura 80×35 cm circa.

Stranger Things Diario/Agenda Settimanale

Il Diario/Agenda Settimanale è un must-have per tutti i fan di Stranger Things. Il formato è un agile 14,8×21 cm circa con vista settimanale da agosto 2022 a luglio 2023. A renderlo unico sono però gli extra fra cui: planner mensile e ai 4 fogli dedicati all’orario, include un segnalibro in cartoncino, tasca espandibile porta-bigliettini, fantastiche illustrazioni che introducono ogni mese, stickers con cui personalizzare le tue note, elenco festività, un planner annuale e molte altre pagine per appunti vari. Scatena la tua creatività!

Stranger Things 4 T-Shirt Hellfire Club

La t-shirt ufficiale dell’Hellfire Club il gruppo di giocatori di Dungeons and Dragons capeggiato da Eddie Munson di cui fanno parte Mike, Dustin e Lucas. La t-shirt è un prodotto ufficiale Netflix ed contraddistinta da maniche a 3/4 (raglan) ed è 100% cotone

Stranger Things Zerbino Enter the Upside Down

Personalizzate la vostra casa con lo zerbino ufficiale di Stranger Things. La parte inferiore è rivestita in plastica leggera e lo zerbino è antiscivolo e resistente all’acqua. Le dimensioni sono 60×40 cm circa.

