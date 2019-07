Stranger Things: i 10 gadget da non perdere

Per tutti gli appassionati ecci i gadget di Stranger Things da non perdere! 10 idee dall'arredo di casa al capo d'abbigliamento!

Per tutti i fan e gli appassionati il mondo dei gadget è sempre un modo classico e gradito di rendere “tributo” alla propria serie televisiva, libro o personaggio preferito. I gadget di Stranger Things sono in grado di soddisfare davvero ogni gusto spaziando dal giocattolo sino ad arrivare ai capi d’abbigliamento! La terza stagione di Stranger Things ha abbattuto ogni record di binge watching su Netflix. Secondo la piattaforma di streaming stessa ben 40.7 milioni di singole utenze hanno già visto lo show da quando è stato rilasciato e 18.2 milioni di queste avrebbero già finito la visione della stagione.

Se anche voi rientrate in questi numeri e avete già nostalgia di Hawkins e dei suoi abitanti, in questa news cercheremo di alleviare il vostro stato d’animo consigliandovi qualche gadget speciale della vostra serie preferita.

Tra i molti oggetti in vendita su Amazon ne abbiamo selezionati 10 per celebrare questa serie tv e condividere con tutti i fan di Will, Mike, Dustin, Lucas, Undici, Max e tutti gli altri personaggi gli oggetti che hanno catturato di più la nostra attenzione.

Benvenuti nel Sottosopra

Il gadget di Stranger Things perfetto per la casa! Uno zerbino nero con una scritta “rassicurante” che farà subito capire ai vostri ospiti a quali pericoli potrebbero andare in contro una volta varcata la soglia di casa vostra. Realizzato in materiale misto (fibra di cocco e plastica) è adatto anche ad ingressi esterni grazie al fondo impermeabilizzato. Potete dargli un’occhiata cliccando qui.

Carte da gioco Eggo

Il gioco di carte Eggo vi conquisterà con il suo design accattivante: le carte sono sagomate a forma di waffle e la scatola si trasforma in un tostapane. In questo gioco i personaggi della serie saranno tutti prigionieri del Sottosopra e dovranno cercare di fuggire prima che sia troppo tardi. Stranger Things Eggo Card Game è un gioco per 2-6 giocatori dai 14 anni in su prodotto da Hasbro (link Amazon) dal regolamento semplice ed immediato che lo rende adatto anche ai giocatori meno esperti.

Poster vintage

Il gadget di Stranger Things adatto “ad ogni stanza”. Gli anni ‘80 significano anche camerette invase dai poster. Tra i molti manifesti a tema Stranger Things abbiamo scelto questo poster in formato A2 (ma voi seguendo questo link potete selezionare la dimensione che preferite) stampato su carta fotografica di qualità.

L’artwork del manifesto, opera di Conceptión Studios, ci ricorda il design vintage delle scatole delle carte fotografiche. Questo dettaglio rende giustizia agli appassionati di fotografia come Jonathan, che in quegli anni stampavano le loro fotografie in bianco e nero utilizzando camere oscure improvvisate, spesso ricavate nei bagni di casa propria (con buona pace delle loro mamme).

Il cappellino di Dustin

Se Dustin è il vostro personaggio preferito della serie ecco qua il suo inconfondibile trucker hat (letteralmente cappello da camionista). Il cappello è completamente regolabile, grazie alla chiusura sul retro e riprende forma e colori di quello originale indossato dal personaggio interpretato da Gaten Matarazzo. Trovate tutte le informazioni sul modello cliccando qui.

Monopoly di Stranger Things

Hawkins, la piccola cittadina dell’Indiana, diventa protagonista di questa versione di Monopoly, il gioco da tavolo più conosciuto del mondo. I giocatori avranno la possibilità di cercare Will visitando i luoghi iconici della serie evitando di finire tra le grinfie del Demogorgone. Questa edizione speciale di Monopoly è in inglese, per ulteriori informazioni cliccate qui.

Le fotografie istantanee nell’epoca dell’analogico

C’è qualcosa di più anni ‘80 di una foto istantanea scattata con una macchina fotografica Polaroid? Questo gadget di Stranger Things è perfetto per rendere il giusto tributo alla serie tv retrocult per eccellenza ecco l’edizione dedicata a Stranger Things di questa mitica macchina fotografica. Si tratta di un oggetto da collezione che farà la gioia degli appassionati di fotografia vintage o semplicemente di chi ha voglia di stupire i propri amici con un oggetto inconsueto ai giorni nostri. La struttura al contrario e i suoi colori richiamano ovviamente il Sottosopra. Questo modello di Polaroid darà il meglio di se con questo set di pellicole apposite (link Amazon). Per tutti i dettagli della fotocamera potete approfondire qui.

Quanto ricordi degli anni ‘80?

In questa versione speciale di Trivial Pursuit metterete alla prova le vostre conoscenze di questo decennio che ha segnato l’immaginario moderno in maniera così marcata. Tra gli argomenti coperti dalle sue 1500 e più domande ci saranno tv, musica, celebrità ed eventi storici, tecnologia e ovviamente Stranger Things.

Il design del gioco si ispirerà all’estetica avveniristica neon, rivelando un tocco speciale: la plancia avrà anche una sua versione nel Sottosopra. Questa edizione speciale di Trivial Pursuit è in inglese, per ulteriori informazioni cliccate qui.

Cosa si mangia in casa Wheeler?

Un ricettario che rivisita alcuni dei piatti tipici della serie tv, come gli Eggo (i waffle amati da Undici) o i cupcake ispirati alle luci natalizie di Joyce. Il libro raccoglierà 50 ricette iconiche adatte a varie ricorrenze (cene in famiglia, party con gli amici, ecc…) per omaggiare questa serie di culto. Potete sfogliare le prime pagine di questo insolito libro di cucina da questo link.

Steve maestro di vita

Come si affronta un’invasione di mostri dal Sottosopra? Ispirandosi a Steve e alla sua mazza da baseball chiodata, che potete trovare qui. Ovviamente questa che vi proponiamo è una replica in schiuma di gomma adatta per cosplay, party in maschera e giochi di ruolo dal vivo. Se invece vi capita di incontrare davvero un mostro vi consigliamo vivamente di scappare.

Un bracciale che racconta una storia

Il gadget di Stranger Things che si indossa! Per le fan un braccialetto, decorato con 13 charms che richiamano i vari personaggi e la storia della prima stagione. A farla da padrone sono ovviamente le luci natalizie. Per acquistare il bracciale o vedere altre immagini cliccate qui.