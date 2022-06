Stranger Things è una di quelle serie TV che non ha certo bisogno di presentazioni: un fenomeno globale, capace di catturare milioni e milioni di fan in tutto il mondo e che, ormai, si sta avviando alla sua conclusione. Iniziata nel luglio 2016, la serie sta per terminare con l’attesissima seconda parte della quarta stagione: un evento a cui tutti noi non vediamo l’ora di assistere, e che mira a scrivere una pagina fondamentale nella storia della serialità televisiva.

Prima di gustarci il finale è bene però prepararci nel modo giusto, e quale modo migliore di una bella carrellata di gadget super esclusivi? Ne abbiamo già selezionati alcuni per voi qualche tempo fa, ma adesso è ora di arricchire il tutto con una serie di spettacolari prodotti marchiati Hellfire Club: la scelta perfetta per vivere questo finale di serie, no?

Hellfire Club: i migliori gadget da non perdere

T-Shirt

Partiamo con delle T-Shirt davvero eccezionali, dedicate all’altrettanto eccezionale Hellfire Club di Stranger Things. Si tratta di due magliette raffiguranti il logo del club e di una, ancora più speciale, con un’illustrazione davvero spettacolare. Disponibili in varie taglie e colori, queste T-Shirt sono realizzate in 100% cotone e con licenza ufficiale Stranger Things.

VEDI SU AMAZON

VEDI SU AMAZON

VEDI SU EMP

Felpa

Passiamo a un altro capo d’abbigliamento a tema Hellfire Club: delle fantastiche felpe con cappuccio, anch’esse disponibili in diverse varianti e realizzate in cotone. Non manca anche qui una scelta di design interessante, tra il classico stemma e una più audace rappresentazione del logo della serie.

VEDI SU AMAZON

VEDI SU AMAZON

VEDI SU EMP

Gilet

In cerca di qualcosa di ancora più particolare? Questo gilet presenta un design davvero unico, capace di rievocare le atmosfere di Stranger Things e di farvi entrare di diritto nelle fila dell’Hellfire Club. Un colore denim scuro per un gilet realizzato in 83% cotone, 15% poliestere e 2% elastane, perfetto per il lavaggio in lavatrice senza problemi. Non male, vero?

VEDI SU EMP

Giacca in similpelle

Ok forse potrebbe essere una scelta un po’ ardita, ma quant’è bella questa giacca marchiata Hellfire Club? Realizzata in similpelle con toppe esclusive e una catena sul lato sinistro, si tratta di un’idea regalo perfetta per gli amanti della serie ma anche per chi l’ha conosciuta da poco: siamo certi, in qualunque caso, che l’effetto sarà sempre assicurato!

VEDI SU EMP

Zaino

Tasca interna con zip, dimensioni pari a 35x32x12 cm circa, due tasche laterali e una frontale. Il tutto unito a spallacci regolabili e a una pratica maniglia, che rendono questo zaino il gadget perfetto per entrare a far parte dell’Hellfire Club.

VEDI SU EMP

Notebook

Un pratico blocco note dove annotare schizzi, appunti e segreti… Con tutto lo stile firmato Hellfire Club. Un design semplice ma davvero unico, perfetto per rievocare le fantastiche atmosfere di Stranger Things con un’idea regalo bella ma anche molto utile. Il tutto in un quadernetto da 100 pagine dalle dimensioni compatte, adatto a essere portato praticamente ovunque.

VEDI SU AMAZON

Cappello da pescatore

Tornati di moda da qualche anno, i cappelli da pescatore sono uno dei capi d’abbigliamento più personalizzabili che esistano in commercio. Ce n’è davvero per tutti i gusti, e ovviamente non poteva mancare quello dedicato a Stranger Things e all’Hellfire Club: un cappello reversibile con due design spettacolari, realizzato in poliestere e con un diametro di 32 cm. Il tutto ideato, come sempre, con licenza ufficiale Stranger Things.

VEDI SU ZAVVI

Telo mare

L’estate è arrivata e con lei anche la voglia di mare… E se vi dicessimo che potete portare tutta la vostra passione per Stranger Things anche in spiaggia? Ecco a voi un telo mare marchiato Hellfire Club: perfetto per vivere la bella stagione senza mai smettere di pensare alla vostra serie preferita, con un prodotto realizzato in 100% cotone e dalle generose dimensioni di 70×125 cm. Mica male, vero?

VEDI SU ZAVVI

Tazza

Una tazza realizzata in ceramica perfetta per chiunque voglia far parte dell’Hellfire Club: adatto alla colazione o a una pausa in ufficio, questo gadget presenta un design ormai inconfondibile unito a una capacità di 315 ml. Senza dimenticare la possibilità di lavarla in lavastoviglie e di poterla utilizzare anche nel microonde, senza problemi di alcun tipo.

VEDI SU ZAVVI

Zerbino

Chiudiamo con il gadget perfetto per accogliere gli ospiti nel vostro covo segreto o, se preferite, anche semplicemente in casa vostra. Uno zerbino raffigurante il logo dell’Hellfire Club sopra alla scritta “Enter at your own risk”: l’idea regalo che farà felice ogni fan di Stranger Things, adatta a rendere ancor più personale anche il più piccolo angolo di ogni casa.

VEDI SU ZAVVI