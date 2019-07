Stranger Things: l’attrice Evan Rachel Wood critica il personaggio di Jim Hopper

Stranger Things è una delle serie più amate e fra i suoi fan ci sono anche attori del calibro di Aaron Paul e Zac Efron. Ovviamente, le celebrità esprimono le loro opinioni sui social, in particolare su Twitter, riguardo la stagione e i personaggi e fra i vari tweet ci sono anche alcune critiche. Tra questi spunta un post dell’attrice Evan Rachel Wood, che ha espresso il suo parere riguardo il personaggio di Jim Hopper, interpretato da David Harbour.

L’attrice, protagonista della serie tv Westworld, ritiene che Hopper sia un personaggio negativo. Lo definisce come un uomo fin troppo geloso con cui non si dovrebbe mai uscire. Secondo la Wood, Hopper è incline alla violenza e alla possessività, insomma tutti gli ingredienti per una relazione tossica. I suoi tweet sono piuttosto duri e lasciano trasparire il timore che tutto ciò potrebbe trasmettere agli spettatori un messaggio negativo. Qui sotto trovate il tweet originale di Evan Rachel Wood, seguito dalla traduzione italiana.

Yes I am aware its “just a show” and its set “in the 80s” even though this stuff was unacceptable then too, but thats exactly my point. Its just a show and this is a gentle reminder not to fall for this crap in real life. Red flags galore.

