Stranger Things: Magazzini Salani presenta la prima Graphic Novel

Tra qualche giorno uscirà in Italia la prima graphic novel ufficiale dedicata a Stranger Things. Con il titolo “Il Sottosopra”, questa graphic novel racchiuderà una storia ufficiale legata alla continuity della serie TV– firmata da Jody Houser e disegnata da Stefano Martino – e racconterà quello che è successo a Will Byers durante gli eventi della serie Stranger Things, nel mondo alternativo del Sottosopra, un luogo esistito finora solo nei peggiori incubi o nelle più terribili allucinazioni.

Will non sa come chiamare il posto inquietante in cui si è improvvisamente trovato. Le uniche certezze in suo possesso sono quella di essere soloe che niente intorno a lui lo fa sentire al sicuro. Uno strano mostro, dal verso stridente, è in agguato dietro ogni angolo, mentre voci familiari lo chiamano in lontananza. Per sopravvivere, Will deve tenere fede a ciò che ha imparato giocando di squadra con i suoi amici, con la speranza di tornare presto a casa.

Il libro, edito da Magazzini Salani (marchio di Adriano Salani Editore, Gruppo Editoriale Mauri Spagnol), avrà un costo di 15.90 € sarà composto da 100 pagine e disponibile sia nelle librerie fisiche che su Amazon.

Stranger Things è una serie televisiva di fantascienza ideata da Matt e Ross Duffer per la piattaforma di streaming Netflix. Ambientata negli anni ottanta, racconta le vicende di un gruppo di ragazzi che, tra misteri al limite del normale e problemi ben più grandi di loro, dovranno trovare delle soluzioni decisamente fuori dalla norma per scamparla. La prima stagione è incentrata sulla ricerca del loro amico Will Byers, sparito nel Sottosopra, questa dimensione alternativa spaventosa. La Graphic Novel racconterà proprio questo punto di vista, spiegando cosa ha fatto Will nel mentre era intrappolato nel Sottosopra, pieno di pericoli dietro ogni angolo e con continue voci a chiamarlo per salvarlo.