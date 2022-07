La seconda giornata di Amazon Prime Day 2022 è in corso, con tantissime nuove offerte tutte da scoprire. Come abbiamo già visto ieri ce n’è davvero, ma davvero per tutti i gusti: un’occasione, insomma, per recuperare tante chicche che conservate da mesi nella vostra wishlist.

Fan di Stranger Things? Amazon ha una bella sorpresa per voi: una serie di spettacolari magliette a tema Hellfire Club scontate addirittura del 30%, con un prezzo di 24.50€ invece di 35€! Si tratta di T-Shirt realizzate in cotone 100% e disponibili in varie taglie e colorazioni, nonché prodotte da un brand come Champion: una garanzia di qualità, per un’idea regalo perfetta per tutti gli appassionati della serie Netflix.

Stranger Things X Champion: Maglietta Hellfire Club

Stampa grafica Stranger Things

Etichetta in jacquard Champion x Stranger Things

100% Cotone

Chiusura: Pull on

Lavaggio in lavatrice a 30°, non adatto per l’asciugatrice

Manica corta

