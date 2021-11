Stranger Things | La nuova collezione ora su Zavvi!

Stranger Things è senza ombra di dubbio uno dei fenomeni degli ultimi anni: che piaccia o meno, la serie TV targata Netflix è uno dei prodotti di intrattenimento di maggior successo degli ultimi anni, capace di attrarre un pubblico di milioni di appassionati da ogni parte del mondo. Un successo incredibile, a ulteriore testimonianza del ritorno degli anni Ottanta nella Cultura Pop di oggi che tanto sta prendendo piede da diverso tempo a questa parte.

Come celebrare il proprio amore per la serie? Su Zavvi è arrivata la nuova collezione di merchandise dedicato a Stranger Things, con tutta una serie di sorprese tutte da scoprire. E ce n’è davvero per tutti i gusti: T-Shirt, felpe, giacche e molto altro! Il tutto ovviamente realizzato con licenza ufficiale Stranger Things. Pronti a scoprire la collezione?

Zavvi: il nuovo merchandise Stranger Things

Giacca in denim

Iniziamo con un capo d’abbigliamento davvero evergreen: una giacca in denim di colore nero, disponibile in varie taglie e perfetta sia per donna che per uomo. Cosa la rende così speciale? Una serie di toppe ispirate a Stranger Things ma, soprattutto, un’esclusiva stampa del temibile Demogorgone sulla schiena. Mica male, vero?

» Clicca qui per acquistare Giacca in denim

T-Shirt oversize

Altro giro, altro capo perfetto per donna e uomo: una T-Shirt oversize dal design semplice ma ottimo per celebrare tutto il proprio amore per l’universo di Stranger Things. Realizzata in cotone 100% e disponibile in colore bianco, questa maglietta dedicata al Demogorgone è un’idea regalo adatta a ogni appassionato della serie Netflix e non solo!

» Clicca qui per acquistare T-Shirt oversize

Giacca college

Se anni fa eravamo abituati a vederle solo nei film americani, da un bel po’ di tempo le college jacket hanno spopolato anche dalle nostre parti: ecco a voi quella dedicata a Stranger Things, realizzata in 80% cotone e 20% poliestere in colore blu.

» Clicca qui per acquistare Giacca college

Hoodie

Due felpe da donna: una di colore blu e una bianca, realizzate al 70% in cotone e al 30% in poliestere e disponibili in diverse taglie. Il capo d’abbigliamento perfetto per arricchire il proprio guardaroba in questa stagione, senza rinunciare all’inconfondibile design targato Stranger Things.

» Clicca qui per acquistare Hoodie – Blu

» Clicca qui per acquistare Hoodie – White

Shopper Bag

Passiamo a un gadget utile e dal design davvero accattivante: non una, ma ben due Shopper Bag marchiate Stranger Things. Ne troviamo una dedicata al personaggio di Undici affiancata a un’altra raffigurante il Demogorgone, entrambe con le medesime caratteristiche: dimensioni pari a 54cm x 38cm x 18cm, realizzate in 100% poliestere (esterno) e 100% cotone (fodera), con una tracolla robusta per 36 litri di capacità.

» Clicca qui per acquistare Shopper Bag – Undici

» Clicca qui per acquistare Shopper Bag – Demogorgone

Tazza

Come iniziare la giornata con una marcia in più? Queste tazze a tema Stranger Things sono senza ombra di dubbio un’ottima idea! Realizzate in ceramica, con una capacità di 315 ml, lavabili in lavastoviglie e utilizzabili nel microonde: due idee regalo perfette e vendute in una scatola da collezione, con due design – uno dedicato e Undici e Max, uno al Demogorgone – davvero unici nel loro genere.

» Clicca qui per acquistare Tazza – El & Max

» Clicca qui per acquistare Tazza – Demogorgone

Set di adesivi

Chiudiamo con un set di dieci stickers originali ed esclusivi dedicati al mondo di Stranger Things, raffiguranti alcuni dei luoghi e dei momenti più emblematici dell’intera serie. Il modo perfetto per personalizzare praticamente tutto ciò che desiderate, senza mai rinunciare al design inimitabile di una delle serie TV più amate degli ultimi anni.

» Clicca qui per acquistare Set di adesivi