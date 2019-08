Stranger Things: una teoria dei fan vuole Undici cattiva

Su Reddit è apparsa una teoria di un fan che identificherebbe in Undici il nemico principale della prossima stagione di Stranger Things.

Agosto: tempo di chiacchiere oziose sotto l’ombrellone e anche su internet. Così, a distanza di mesi dalla conclusione della terza stagione di Stranger Things, ecco che fanno capolino teorie dei fan più o meno strampalate e fantasiose.

Qualche giorno fa è apparsa su reddit, nel canale r/FanTheories, un post dell’utente weekmonkey666 che ipotizzerebbe una svolta piuttosto cupa per lo show dei fratelli Duffer.

Secondo l’utente la quarta stagione della serie tv potrebbe vedere Undici, interpretata da Millie Bobby Brown, nel ruolo del cattivo principale della stagione, in seguito alle ferite infette riportate nella terza stagione.

Le conseguenze dell’infezione riportate da Undici permetterebbero al Mind Flayer di controllarla, esattamente come è già avvenuto per Billy e altri personaggi.

Inoltre, vista la scena del post credit dell’ultimo episodio della stagione 3, dove possiamo vedere alcuni sovietici con un “democane”, è quasi certo che vi siano altri ingressi al Sottosopra dai quali possono entrare nel nostro mondo altre creature.

Se siete interessati alla teoria di weekmonkey666, potete leggerla per intero a questo link.

Si tratta ovviamente di una speculazione di un fan e al momento non ci sono anticipazioni legate alla prossima stagione di Stranger Things, tuttavia alcune dichiarazioni rilasciate dai creatori della serie lasciano intendere che la quarta stagione avrà un’atmosfera molto diversa rispetto le precedenti. Una svolta tragica legata al personaggio di Undici potrebbe quindi essere alquanto plausibile.

Al momento comunque queste sono solo speculazione, poiché allo stato attuale della lavorazione della serie, sia gli sceneggiatori che i Duffer hanno un’idea a grandi linee della serie, dove solo alcuni elementi sono delineati. Nei prossimi mesi infatti gli sceneggiatori provvederanno a scrivere le nuove storie, tenendo conto di ciò che è stato già deciso.

In attesa di scoprire nuovi dettagli sulla nuova stagione i Duffer però hanno anticipato un elemento potenzialmente sconvolgente: gli eventi della quarta stagione avranno un impatto di ampio respiro, con effetti speciali in grande scala e trame che coinvolgeranno anche zone al di fuori di Hawkins.