Strangers Things 3: Coca-Cola propone un’edizione speciale

Tra poco arriverà la tanto attesa terza stagione di Strangers Things, serie TV diventata un vero e proprio cult per tutti gli amanti del mistero e degli anni ’80. Coca-Cola, cavalcando il successo della produzione TV, ha deciso di omaggiare lo show con una particolare novità: prima dell’arrivo, in estate, e del terzo capitolo della serie, proverà a far “fare un tuffo” negli amati anni ’80 a tutti gli spettatori. Infatti Coca-Cola metterà nuovamente in commercio la New Coke, tutto questo grazie ai personaggi che popolano la tranquilla cittadina di Hawkins e “adorano le bollicine della bevanda più amata di sempre”.

La storia ci narra che l’11 luglio 1985, dopo soli 79 giorni dall’uscita sul mercato della New Coke, la Coca-Cola fu costretta a ritirare la bevanda dal commercio a causa di un evidente insuccesso del prodotto. Dopo il flop ottenuto degli anni ’80, in una sorta di spirito di rivalsa, la Coca-Cola Company ha deciso di approfittare dell’uscita della serie televisiva ambientata negli stessi anni, per far tornare la New Coke. A partire dalla giornata di domani, 24 maggio, verranno infatti commercializzate nuovamente le lattine della frizzante bevanda in edizione limitata: saranno infatti solamente 500.000 le lattine disponibili.

Dunque, alla vigilia dell’uscita di Strangers Things 3, la Coca-Cola Company riproverà a portare nei negozi la variante della sua bibita tentando, questa volta, di mettere a segno un successo assoluto. A sponsorizzare la New Coke ci penseranno i protagonisti della serie TV ambientata nel 1985 e la mossa astuta di uscire sul mercato con una produzione limitata ed esclusiva. Le novità non finiscono qui, infatti Coca-Cola produrrà anche alcune edizioni speciali della sua classica bevanda caratterizzate da lattine e bottiglie riportanti illustrazioni a tema.

Dunque, voi vi fionderete sugli scaffali per accaparrarvi una delle 500.000 lattine di New Coke disponibili? Vi è piaciuta l’idea nostalgica proposta da Coca-Cola? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti. Nel frattempo gustiamoci il video.