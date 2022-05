Stranger Things 4 è una delle serie più attese del momento, pronta a riportarci ad Hakwins a partire dal 27 maggio con il primo volume del quarto capitolo della popolare serie di Netflix. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione in anteprima, la quarta stagione della serie sarà davvero ricca di eventi, che sapranno appassionare il pubblico. Evitare spoiler e anticipazioni troppo rivelatrici non è mai semplice, quando si trattano le anteprime, ma questa volta il nemico è il mondo dei giochi da tavolo, considerato che Stranger Things 4 è stata spoilerata dal Monopoly!

La nuova edizione tematica di Monopoly spoilera Stranger Things 4

Come sempre più spesso accade, una serie di successo come Stranger Things, genera un grande interesse presso il pubblico, dando vita a un merchandise che espande questo universo in altri media. Come accaduto per altri celebri serial, come Game of Thrones o The Expanse, anche Stranger Things ha beneficiato di questi approfondimenti, che costituiscono anche un potenziale pericolo di spolier, come accaduto in passato con sin troppo rivelatori set LEGO.

In queste ore, secondo quando riportato da The Hollywood Reporter, Stranger Things 4 sarebbe stata spoilerata da Monopoly, che nel realizzare la nuova versione del popolare gioco da tavolo basata sull’avventura dei quattro ragazzi di Hawkins avrebbe rivelato particolari che potrebbero rovinare la visione della nuova stagione della serie. A dimostrarsi dispiaciuti non sono solamente i vertici di NEtflxi, ma soprattutto i Duffer Bros, creatori di Stranger Things, che hanno lamentato una mancanza di controllo da parte della casa produttrice del gioco.

Questo tipo di collaborazioni, infatti, richiedono una coordinazione sul piano della comunicazione, proprio per evitare questi spiacevoli spoiler. Nella fattispecie, sembra più corretto riferirsi a un leak, una vera e propria fuga di notizie legata alla dubbia vendita di una copia del Monopoly di Stranger Things presso un rivenditore ufficiale. Acquisto che non sembra credibile, considerato come da più parti sia stato indicato che il prodotto non è attualmente in vendita. Un incidente che ha portato Netflix ad assicurare che verranno fatti maggiori controlli in occasione dell’uscita della quinta stagione.

Stranger Things 4 vol. 1 uscirà il 27 maggio su Netflix, ecco la sinossi ufficiale: