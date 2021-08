Streaking Kittens, la recensione della nuova espansione di Exploding Kittens

Exploding Kittens è un gioco di carte che, fin dalla sua uscita nel 2015, ha riscosso un grandissimo successo in tutto il mondo tanto da vederne realizzata la trasposizione anche in versione digitale tramite applicazione per smartphone. Del gioco originale sono state prodotte varie edizioni, versioni ed espansioni ma proprio quando tutti pensavano che i creatori Elan Lee e Matthew Inman avessero esaurito le loro folli idee basate, ecco arrivare un’altra novità: Streaking Kittens. Infatti, dopo l’incredibile successo della prima espansione (Imploding Kittens) gli autori hanno deciso di ideare una seconda incredibile espansione che offre più opzioni strategiche al gameplay. In Italia arriva grazie ad Asmodee e adesso noi proveremo a rispondere a una domanda tanto semplice, quanto fondamentale: questa nuova espansione è un must-buy da avere? Scopritelo con questa recensione.

Streaking Kittens: unboxing

Streaking Kittens è il secondo pacchetto di espansione del gioco principale pertanto dovete avere a disposizione il prodotto base per poterlo usare. Tuttavia non è necessario possedere la prima espansione, ma nel caso ne foste già in possesso non farete altro che aumentare ulteriormente le variabili di gioco a vostra disposizione. È, inoltre, importante sapere che questa espansione non potrà essere usata qualora abbiate la versione Party Pack del gioco originale oppure unendo due confezioni base come di solito si fa per aumentare il numero di giocatori. Infatti il numero di carte contenute, ovvero 15, possono essere usate solo con una scatola base di Exploding Kittens.

Il nuovo pacchetto di espansione, quindi, contiene 5 carte in meno dispetto al pacchetto Imploding. Al contempo è più economico anche perché la confezione di vendita non è altro che una bustina simile a tutti i giochi di carte più famosi come Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e tanti altri. Inoltre la precedente espansione includeva anche il Cono della Vergogna quindi aveva bisogno di una confezione più grande e ingombrante. In questo caso, invece, sono presenti solo le carte e un piccolo regolamento che spiega le regole principali del gioco.

Come sarà il futuro? A colpi di Bombe Gattomiche!

In questa nuova espansione, sono presenti nove nuovi modelli di carte e una carta Exploding Kitten extra necessaria quando si raggiunge il numero massimo di giocatori. Come già accaduto con Imploding Kittens, le nuove carte introducono sia delle versioni migliorate delle carte già esistenti sia delle meccaniche di gioco del tutto nuove. Le novità includono:

Streaking Kitten : c’è solo una di queste carte nel mazzo. Se un giocatore ha questa carta in mano e pesca un Exploding Kitten dal mazzo, può tenerlo segretamente in mano. Qualora uniste anche l’altra espansione, invece, non avrebbe alcun effetto sulle carte Imploding Kittens.

: c’è solo una di queste carte nel mazzo. Se un giocatore ha questa carta in mano e pesca un Exploding Kitten dal mazzo, può tenerlo segretamente in mano. Qualora uniste anche l’altra espansione, invece, non avrebbe alcun effetto sulle carte Imploding Kittens. Prevedi il futuro x5 : è una versione potenziata della carta originale, che consente di dare un’occhiata alle prossime cinque carte nel mazzo.

: è una versione potenziata della carta originale, che consente di dare un’occhiata alle prossime cinque carte nel mazzo. Cambia il futuro x5 : questa carta permette di guardare e riordinare le prime cinque carte del mazzo.

: questa carta permette di guardare e riordinare le prime cinque carte del mazzo. Super Salta : questa carta permette di saltare il turno senza pescare, ma se si dovessero svolgere più turni li salta tutti.

: questa carta permette di saltare il turno senza pescare, ma se si dovessero svolgere più turni li salta tutti. Maledizione posteriore : quando si gioca questa carta, si sceglie un giocatore che deve mischiare le sue carte e metterle a faccia in giù sul tavolo. A questo punto giocherà le carte alla cieca, dalla cima del mazzetto. Se viene girata una carta e non può essere usata, questa va direttamente alla pila degli scarti.

: quando si gioca questa carta, si sceglie un giocatore che deve mischiare le sue carte e metterle a faccia in giù sul tavolo. A questo punto giocherà le carte alla cieca, dalla cima del mazzetto. Se viene girata una carta e non può essere usata, questa va direttamente alla pila degli scarti. Scambia la cima col fondo : senza guardare, viene scambiata la carta in cima al mazzo con quella in fondo.

: senza guardare, viene scambiata la carta in cima al mazzo con quella in fondo. Marchia : giocando questa carta, si può scegliere come bersaglio una singola carta nella mano di un altro giocatore e “segnarla”. Quest’ultima sarà scoperta per tutti i giocatori fino a quando non viene rubata o giocata.

: giocando questa carta, si può scegliere come bersaglio una singola carta nella mano di un altro giocatore e “segnarla”. Quest’ultima sarà scoperta per tutti i giocatori fino a quando non viene rubata o giocata. Bomba Gattomica : volete portare il gioco a una conclusione improvvisa e catastrofica? Giocate questa carta. Si cercano nel mazzo tutte le carte Exploding Kitten e si posizionano in cima al mazzo.

: volete portare il gioco a una conclusione improvvisa e catastrofica? Giocate questa carta. Si cercano nel mazzo tutte le carte Exploding Kitten e si posizionano in cima al mazzo. Raccolta Rifiuti: tutti i giocatori prendono una carta dalla loro mano e la rimettono in punti casuali nel mazzo.

Il setup di gioco è rapidissimo e identico a quello del gioco base. L’unica differenza è che va aggiunto un Exploding Kittens extra nel mazzo e qualora venga usata anche l’espansione Imploding Kittens, va sostituita una carta esplosiva con una implosiva. Per questo motivo, la curva di apprendimento della nuova espansione è incredibilmente semplice dato che molte delle carte sono simili a quelle del gioco base. Le carte totalmente nuove sono poche e non richiedono molto tempo per essere padroneggiate.

Goliardia e strategia in un’unica espansione

Ciò che questa espansione aggiunge è la versatilità. Oltre ad aggiornare il gioco principale con le nuove meccaniche, potete scegliere liberamente se utilizzare entrambe le espansioni o solo una. Questo può aiutare ad aumentare o diminuire la durata del gioco oltre al fatto che l’aggiunta di una o più espansioni permettono di rendere l’esperienza di gioco più o meno caotica e tattica. Di fatto, Streaking Kittens offre ai giocatori più opportunità di movimento e di scelta, rendendo il gioco ancora più strategico e riducendo le probabilità di vittoria o sconfitta per mera aleatorietà. Ad esempio potete intrappolare la carta esplosiva usando la carta Streaking Kitten, in modo da fregare chiunque cerchi di rubare le carte in mano, potete “accecare” gli avversari con la carta Maledizione o seminare il caos con la Bomba Gattomica. In altre parole, questa espansione offre ai giocatori una maggiore influenza anche se nel complesso Exploding Kittens rimane sempre un gioco d’azzardo.

Il rovescio della medaglia è che ci sono più opportunità di sentirsi presi di mira o perseguitati. La nota goliardica del franchise Exploding Kittens di solito si traduce nel fatto che anche quando si gioca con i bambini, nessuno si arrabbia troppo quando subisce degli attacchi perché sa perfettamente che è una sfida contro il tempo e la fortuna. Quando si aggiungono entrambe le espansioni, invece, ci sono molte più possibilità di influenzare altri giocatori finendo per prendersela con l’anello debole del gruppo.

Conclusioni

Nel complesso, però, questa è un’altra espansione vincente di Exploding Kittens. Se foste alla ricerca di qualcosa che possa intensificare e complicare leggermente le, comunque, semplici regole di gioco, Streaking Kittens è la scelta migliore che si possa fare. Tenendo conto del costo inferiore e del maggiore impatto delle nuove meccaniche, Streaking Kittens offre più divertimento e strategia rispetto a Imploding Kittens.