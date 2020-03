Streaming di Comunità: da OpenDDB documentari e film gratuiti

OpenDDB, la prima rete distributiva di produzioni indipendenti in Europa, mette a disposizione lo Streaming di Comunità, una selezione dei suoi contenuti video, film e documentari provenienti dal loro archivio. In questo momento delicato in cui la popolazione italiana deve confrontarsi con le difficoltà dovute all’applicazione delle norma cautelative volte a contrastare l’emergenza sanitaria del Coronavirus, anche il sito OpenDDB da il suo contributo.

OpenDDB è un progetto dell’associazione culturale SMK Videofactory e si tratta del primo portale europeo a supporto di opere indipendenti che hanno deciso di essere distribuite con la licenza Creative Commons. All’interno dell’archivio OpenDDB è possibile infatti trovare libri, film e musica dal forte valore sociale e che affrontano tematiche spesso invisibili ad altri media.

Lo Streaming di Comunità permetterà ai visitatori del sito openddb.it di accedere a una serie di contenuti come video, film e documentari con lo scopo di rafforzare il valore che diamo alla cultura accessibile gratuitamente e alla sua diffusione.

Il film e i documentari proposti dallo Streaming di Comunità affronteranno diverse tematiche poco conosciute e dalla forte valenza sociale, che grazie allo streaming on demand gratuito potranno raggiungere un pubblico più ampio, diffondendo così un messaggio di consapevolezza sociale.

Tra i titoli che attualmente sono disponibili potrete trovare: The Harvest, Binxet – Sotto il confine, Io sono femminista, Genuino Clandestino, Vite al Centro, Tomorrow’s Land, Il massacro di Cizre, Una montagna di balle, Kosovo vs Kosovo, Green Lies, Quale petrolio? e Storie popolarissime. Ognuno dei titoli proposti sarà disponibile con sinossi e trailer.

Nelle prime ore di diffusione di OpenDDB – Streaming di Comunità il sito ha registrato oltre 15.000 accessi, questo numero in crescita costante ha così convinto gli organizzatori a rafforzare il servizio, aggiornando e ampliando quotidianamente il catalogo e indicendo una call ad autori e autrici indipendenti che vogliono proporre le proprie opere in condivisione.

Trovate lo Streaming di Comunità a questo link, mentre per tutte le informazioni sul sito OpenDDB vi rimandiamo alla loro homepage.