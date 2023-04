Legendary Entertainment, nota anche per il kaiju movie del 2021, Godzilla vs. Kong, ha acquisito i diritti di Street Fighter con lo scopo di riportare al cinema e in TV lo storico franchise videoludico. Infatti, lo studio sta lavorando a stretto contatto con il creatore del videogioco, Capcom, per sviluppare progetti futuri sulla serie.

Street Fighter tornerà al cinema e in TV grazie a Legendary Entertainment

Secondo quanto riportato, Legendary Entertainment sta attualmente lavorando su nuovi adattamenti di Street Fighter per il grande e il piccolo schermo.

Le informazioni a riguardo sono purtroppo ancora pochissime, tant’è che attualmente non sono ancora state annunciate date ufficiali per la loro uscita. Tuttavia, i fan possono aspettarsi un’esperienza di visione adrenalinica, ricca di azione e combattimenti emozionanti.

Street Fighter, la storia di uno dei picchiaduro più iconici di sempre

La serie di videogiochi Street Fighter è senza alcun dubbio una delle più famose di tutti i tempi, che ancora oggi vanta nel mondo un’ampia base di fan in tutto il mondo. Tutto ebbe inizio nel lontano 1987, con il primo gioco arcade del franchise che fece letteralmente consumare le mani dei giocatori alle prese con i cabinati delle allora sale giochi. Grazie al questo successo, seguì poi Street Fighter 2, uscito nel 1991, considerato il gioco del franchise più riuscito di tutti i tempi. Street Fighter 2 ha infatti dato vita a innumerevoli remake, portando il franchise di Street Fighter a vendere oltre 49 milioni di unità in tutto il mondo.

Il nuovo che avanza, Street Fighter 6

La lunga vita del franchise di Street Fighter sta per sfornare il suo sesto capitolo, un gioco promette di offrire una vasta gamma di personaggi e una meccanica di gioco ancora più coinvolgente rispetto a quanto visto nei precedenti capitoli. Nel caso siate interessati a mettervi le mani sopra, vi informiamo che Street Fighter 6 è attualmente preordinabile su Amazon e che la sua uscita è prevista per il 6 giugno.