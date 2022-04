Un altro celebre videogame targato SEGA si appresta ad approdare sul grande schermo. Il portale americano Deadline ha infatti annunciato che è in lavorazione il film di Streets of Rage, picchiaduro a scorrimento uscito su console nel 1991 e diventato nel corso degli anni un grande cult.

A realizzarlo ci penserà Derek Kolstad, creatore e scrittore della fortunata saga di John Wick. A produrlo sarà invece la dj2 Entertainment, reduce dal grande successo dei due film live action su Sonic the Hedgehog (qui la nostra recensione del secondo capitolo).

Streets of Rage segue le avventure di tre poliziotti che decidono di affrontare una potente organizzazione criminale a capo di una città fittizia. I giocatori possono scegliere quale poliziotto interpretare e affrontare una serie di livelli utilizzando diverse mosse a disposizione e oggetti contundenti sparsi per la città, tra cui tubi di metallo, bottiglie di vetro e molto altro. Il titolo è giocabile in solitario oppure in co-op.

Il franchise videoludico è arrivato anche su PlayStation e Xbox e l’ultimo capitolo, Streets of Rage 4, ha venduto oltre 2 milioni di copie in tutto il mondo. Testimonianza del successo di una saga old school riuscita a superare le barriere del tempo.

Al momento non sono ancora stati annunciati il cast del film e la possibile finestra di lancio. La dj2 Entertainment realizzerà anche un adattamento del videogame It Takes Two assieme ad Amazon.

Tornando all’universo cinematografico di SEGA, invece, vi ricordiamo che sono in programma un terzo film su Sonic e uno spinoff televisivo su Knuckles, doppiato ancora una volta da Idris Elba. Kolstad ha co-prodotto la serie Marvel Studios The Falcon & The Winter Soldier e ha lavorato al quarto capitolo di John Wick, in uscita il 24 marzo 2023.