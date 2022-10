L’universo televisivo tratto dai romanzi della scrittrice Anne Rice continua ad espandersi. Debutterà il 5 gennaio su AMC Mayfair Witches, adattamento del Ciclo delle streghe Mayfair, una serie letteraria di tre romanzi horror composta da L’ora delle streghe, Il demone incarnato e Taltos, il ritorno. Grande protagonista sarà Alexandra Daddario, scelta per vestire i panni di Rowan che nei libri è la più potente delle streghe Mayfair, nonché la tredicesima della serie, colei su cui Lasher ha puntato i suoi progetti sin dall’inizio.

Il trailer della serie TV Mayfair Witches

Scritta e prodottada Esta Spaulding (On Becoming a God in Central Florida) e Michelle Ashford (Masters of Sex), con la Spaulding in veste di showrunner, Mayfair Witches di Anne Rice è incentrata sulla giovane e intuitiva neurochirurga Rowan, che scopre di essere l’erede di una famiglia di streghe. Mentre è alle prese con i suoi nuovi poteri, deve fare i conti con una presenza sinistra che ha perseguitato la sua famiglia per generazioni. La prima stagione sarà composta da otto episodi.

A proposito della scelta di dare questo ruolo ad Alexandra Daddario, Dan McDermott, presidente di AMC Studios e AMC Networks, ha dichiarato:

“Alexandra è un talento unico che ha illuminato lo schermo in tutto quello in cui ha recitato e non potremmo essere più felici nell’averla a bordo per guidare il cast della serie che sarà al centro dell’espansione dell’universo di Anne Rice su AMC e AMC+. Abbiamo trovato la nostra Rowan e non vediamo l’ora che possa incontrare gli spettatori entro la fine dell’anno in una serie concepita in modo brillante e guidata da Esta, Michelle e Mark.”

Sempre per restare in tema adattamenti televisivi tratti dai romanzi di Anne Rice c’è grande attesa per Intervista col Vampiro: la serie vedrà ancora una volta protagonisti Lestat, Louis e l’intervistatore Daniel Molloy, dopo il film del 1994 con interpreti principali Tom Cruise, Brad Pitt e Kirsten Dunst. AMC ha acquistato i diritti di tutti i libri della scrittrice e dunque l’obiettivo è quello di realizzare quanti più adattamenti possibili.