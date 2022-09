Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) ha annunciato il nuovo Structure Deck Leggenda delle Bestie Cristallo per il gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh!, disponibile ora in Europa e Oceania.

“Riscopri il potere dei legami familiari con lo Structure Deck: Leggenda delle Bestie Cristallo!”

Questo nuovo Structure Deck vuole donare un nuovo splendore a uno dei temi più amati direttamente dalla serie animata Yu-Gi-Oh! GX! Apparse per la prima volta nell’espansione Forza del Distruttore, le Bestie Cristallo di Jesse Anderson tornano in grande stile con nuove imperdibili carte, tra cui una nuova forma Drago Arcobaleno come Mostro Fusione in grado di raggiungere 11000 ATK, sgombrare il campo di battaglia da eventuali carte trappole e ostacoli e scatenare i mostri “Bestia Cristallo” banditi, liberando così un devastante colpo finale.

Per chiunque non avesse dimestichezza con le Bestie Cristallo e Drago Arcobaleno, puo’ imparare le basi grazie al Box Speed Duel GX: Esami Paradox.

Lo Structure Deck Leggenda delle Bestie Cristallo contiene ben 46 carte, di cui 5 Ultra Rare, 1 Super Rara, 40 Comuni, oltre a 3 Carte Token di rarità variabile. Presente anche un Tappetino da gioco in versione Deluxe Duoble-Side con guida al Duello.

Per coloro che non fossero pratici del mondo dei Giochi di Carte Collezionabili, quello di Yu-Gi-Oh è il numero uno al mondo, con oltre 25 miliardi di carte vendute (tanto da farlo entrare persino nel Guinness dei Primati). Il gioco è basato sulla strategia di ogni singolo giocatore, con la quale può costruire il proprio mazzo basato su di essa per poter competere contro altri giocatori. Le carte rappresentano potenti Mostri, Incantesimi e Trappole sorprendenti, che serviranno a mettere in difficoltà i propri avversari.

Se volete anche voi buttarvi nelle atmosfere di questo Gioco di Carte Collezionabili e cimentarvi con le famigerate Bestie Cristallo viste in Yu-Gi-Oh! GX! con questo nuovo Structure Deck, potete gia’ acquistarlo direttamente da Amazon ad un ottimo prezzo scontato di lancio semplicemente cliccando su questo link.