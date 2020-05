Studio Ghibli: completati i primi 36 minuti del nuovo film

Toshio Suzuki, uno dei produttori del rinomato Studio Ghibli, ha concesso una lunga intervista ad Entertainment Weekly in cui ha parlato dei prossimi progetti dello studio legati al leggendario Hayao Miyazaki e a suo figlio Goro Miyazaki.

Per quanto riguarda Hayao Miyazaki il suo film è “una grande storia fantastica”. Si tratta infatti dell’adattamento del romanzo del 1937 Kimi-tachi wa Do Ikiru ka di Genzaburo Yoshino che ha come protagonista un ragazzo che si trasferisce a vivere con lo zio dopo la morte del padre cambiando drasticamente la sua visione sulla vita.

L’emergenza sanitaria causata dall’epidemia di Coronavirus non ha rallentato i lavori, ha spiegato Suzuki, lo staff ha infatti completato i primi 36 minuti del film. Il film dovrebbe essere completato nei prossimi 3 anni questo perché viene tutto disegnato a mano da un team di oltre 60 animatori – Il Mio Vicino Totoro nel 1988 fu realizzato da solo 8 animatori – ed attualmente vengono animati circa 12 minuti all’anno.

È una sfida per Studio Ghibli, ha confermato Suzuki, ma lo è anche per lo stesso Miyazaki che è tornato a lavorare dopo l’annuncio del suo ritiro nel 2013 avendo ben in mente di non ripetere contenutisticamente i fasti dei suoi capolavori.

Se volete approfondire il seminale lavoro di Hayao Miyazaki vi consigliamo 10 Years with Hayao Miyazaki: un documentario gratuito in 4 parti, testimonianza decisamente preziosa visto il carattere schivo del fondatore dello Studio Ghibli che offre uno sguardo approfondito al suo processo creativo, alla sua arte legata ancora in maniera ad una manualità lontana dalle moderne tecnologie e al rapporto spesso conflittuale con i suoi collaboratori da cui pretende un impegno e una dedizione assoluta – cliccate QUI per vederlo.

Per quanto riguarda Goro Miyazaki invece, il cui ultimo film è I Racconti di Terramare, Suzuki ha confermato che sta lavorando su un nuovo film animato in computer grafica, basato su un racconto inglese incentrato su una ragazza molto saggia. Non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito.