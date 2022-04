A dieci anni di distanza dall’uscita del film d’animazione I sospiri del mio cuore (Mimi wo sumaseba), di cui potete recuperare l’edizione Steelbook su Amazon, creato dallo Studio Ghibli nel 1995, diretto da Yoshifumi Kondō e scritto da Hayao Miyazaki, ispirato al manga Sussurri del cuore di Aoi Hiiragi, ecco che potremo rivedere i nostri protagonisti Shizuku e Seiji Amasawa, questa volta cresciuti, in un sequel live-action annunciato dalla Sony Pictures Entertainment il 18 settembre 2020. Dopo un lungo rimando causato dalla pandemia finalmente on-line il primo trailer del live-action I Sospiri del mio cuore!

Tutte le informazioni e il trailer del live-action I Sospiri del mio cuore

Il film live-action I Sospiri del mio cuore uscirà in Giappone il 18 settembre e vede nel cast Nana Seino (Kyou Kara Ore Wa. !!, After the Rain, Nowhere Girl, film Tokyo Tribe) come Shizuku Tsukishima e Tori Matsuzaka (Hello World, Himitsu – Top Secret, .hack//The Movie, Gatchaman, Kyō, Koi o Hajimemasu, Samurai Sentai Shinkenger) come Seiji Amasawa.

Yūichiro Hirakawa (live-action The Promised Neverland, ERASED/Boku dake ga Inai Machi, Waiting for Spring, Rookies, JIN projects) dirigerà il film che verrà distribuito da Sony Pictures Entertainment e Shochiku.

La storia del film sarà ambientata 10 anni dopo la storia del manga originale. Ora 24enne, Shizuku ha rinunciato al suo sogno di diventare una scrittrice, ma lavora sodo ogni giorno per vendere libri come editore di libri per bambini in una casa editrice. Nel frattempo, Seiji sta ancora seguendo il suo sogno all’estero, anche se la distanza tra lui e Shizuku diventa sempre più grande.

Qui sotto potete guardare il trailer:

Se non vi ricordate la storia originale, eccovi una breve sinossi: