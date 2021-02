Studio Supernova: arrivano Exceed: Street Fighter e altre novità

Studio Supernova annuncia Exceed: Street Fighter (Level 99 Games), un gioco di carte per due giocatori che ricrea l’azione frenetica dei combattimenti arcade del leggendario titolo Capcom sul tavolo da gioco. Il primo box di Exceed: Street Fighter uscirà per l’etichetta J-POP Games nell’autunno del 2021 e conterrà i mazzi di quattro personaggi (Ryu, Sagat, Akuma e Zangief) ciascuno con le proprie caratteristiche uniche per partite e combinazioni sempre diverse. Exceed: Street Fighter è un gioco veloce da insegnare e facile da intavolare progettato sia per divertenti scontri amici che per tornei all’ultimo Hadoken!

Per l’etichetta J-POP Games sono già disponibili Pixel Tactics: Legends (Level 99 Games) e Anime Party. Le novità per l’inizio 2021 di Studio Supernova non si fermano: l’editore bresciano annuncia l’acquisizione del marchio XV Games che entra a far parte della famiglia con il suo catalogo esistente e tre nuovi giochi per la primavera 2021: Le Straordinarie Avventure del Barone Muhcausen, Biblioversum e Il Gioco e Tratto sono le prime di tante novità che Il team XV Games e Studio Supernova pubblicheranno nel corso del 2021.

Lorenzo Moretti, Managing Director di Studio Supernova, ha dichiarato:

“Siamo molto contenti di intraprendere questa nuova avventura assieme a XV Games che ha portato in Italia moltissimi astratti e filler di altissima qualità. L’acquisizione del marchio XV Games e l’entrata del suo team in Studio Supernova contribuirà infatti alla crescita del nostro catalogo che si apre così a nuovi genere e tipologie di prodotto.”

Oltre all’acquisizione del marchio e del catalogo esistente, l’operazione vedrà Marcello Bertocchi entrare a far parte del team Studio Supernova dove guiderà lo sviluppo dei giochi per

i marchi Studio Supernova e XV Games. Queste le sue parole:

“XV Games ha sempre lavorato a stretto contatto con Studio Supernova, quindi il passaggio all’ interno della famiglia è stato naturale e senza esitazioni. Grazie a questa operazione XV Games ha l’occasione di migliorarsi e potenziarsi, continuando la missione di portare in Italia il tipo di giochi ricercati e di qualità che hanno reso il suo catalogo così ben identificabile.”

I precedentemente annunciati GDR nipponici di Kamiya Ryo, Necronica e Rosso di Sera, frutto di una collaborazione tra XV Games e Narrattiva sono confermati per il 2021 e non mancheranno aggiornamenti nei prossimi mesi da Studio Supernova.

Le Straordinarie Avventure del Barone di Munchausen

Il primo aprile ritorna, a più di vent’anni dalla prima edizione, Le Straordinarie Avventure del Barone di Munchausen, uno dei primissimi giochi di narrazione senza dadi e senza master che ha rivoluzionato l’idea stessa di gioco di ruolo. Ritorna con una grafica a colori, nuove illustrazioni e nuovo contenuto, in una edizione elegante e completa.

Contiene infatti varianti per giocare con i bambini, in ambientazioni diverse, e tante altre novità. Un pezzo di storia che non può mancare nella libreria di ogni appassionato di giochi.

Biblioversum

In primavera arriverà anche Bilblioversum, il nuovo titolo nella serie dei Corti&Colti, giochi di ruolo brevi ma intensi che ha già visto pubblicati Aldilà di James Wallis e donQuixotesque di Helios Pu.

Anche in questo caso non sono necessari dadi, master o preparazione: infatti Biblioversum, scritto da Marcello Bertocchi, è un gioco narrativo per amanti della lettura, dove i libri diventano essi stessi uno strumento di gioco.

Il Gioco è Tratto

È un libro di ricerca e raccolta di giochi per carta e penna che da dicembre dello scorso anno ha riscosso grande successo e ottime recensioni per la qualità del contenuto. È in uscita a febbraio una prima ristampa, ma per andare incontro ai giocatori interessati, per l’estate 2021 arriverà Il Gioco è Tratto – Pocket!” Una serie di piccole raccolte di giochi per carta e penna, contenute in una scatolina e scritti questa volta su cartoncini lucidi scrivibili con pennarelli ad acqua cancellabili (già contenuti all’interno).

Un oggetto tascabile, resistente e dal contenuto vario, ottimo da portare in vacanza per avere nuove sfide sempre a portata di tasca! Le scatolino saranno divise per “tematiche”, ed ognuna conterrà 10 giochi.