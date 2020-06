Studio Supernova: arrivano i Super Cats e due giochi nuovi per l’estate

I Super Cats di Studio Supernova stanno arrivando al grido di “Su-percats!” e il vostro obiettivo sarà quello di trasformare le vostre adorabili palle di pelo in Supergatti prima di affrontare la minaccia del gigantesco e terribile Cane Robotico. Riusciranno i coraggiosi ed eroici gattini a sconfiggere il cattivo di turno e a salvare i croccantini? Lo scoprirete il 26 giugno quando arriveranno nei negozi di giochi di tutta Italia.

L’editore bresciano ha annunciato anche due nuovi giochi per l’estate 2020: Pharaon di Henri Pym e Sylas e Queenz di Bruno Cathala e Johannes Goupy, entrambi previsti per il 24 luglio. In Pharaon i giocatori interpretano i figli del faraone dedicando gran parte della loro vita a preparare il proprio viaggio nell’aldilà. Ogni azione intrapresa durante la partita sarà giudicata quando il proprio cuore sarà pesato nella celebre bilancia della vita. Pharaon unisce la gestione delle risorse e il posizionamento dei lavoratori in un unico meccanismo, grazie alla sua Ruota delle azioni. I giocatori dovranno pianificare le proprie azioni, anticipando le risorse di cui potrebbero aver bisogno per il turno successivo. Ma c’è un numero limitato di punti disponibili sulla ruota che costringeranno i giocatori a osservare i propri avversari, le risorse in loro possesso e quelle che potrebbero essere le loro intenzioni.

In Queenz i giocatori interpreteranno degli apicoltori alle prese con la coltivazione dei loro campi fioriti per permetter loro di produrre il miele più ricercato del mondo. Adatto a tutta la famiglia,

Queenz è un gioco di piazzamento tessere semplice nella struttura ma che consente di elaborare piccole e grandi strategie nella scelta di quali e quanti fiori raccogliere e piantare, come farlo e se

utilizzare le arnie o meno.

Rivelate anche le date di uscita di due giochi annunciati precedentemente: It’s a Wonderful World sarà disponibile nei negozi dal 10 luglio mentre Rumble Nation dal 31 luglio.