Studio Supernova localizzerà Inis

Studio Supernova ha annunciato la localizzazione di Inis, gioco di strategia e tattica ideato da Christian Martinez per l’editore francese Matagot. Il gioco, che ha riscosso grande successo di critica e pubblico, arriverà per la prima volta sul mercato nazionale entro la fine del 2021.

Inis è un gioco in scatola del 2016 e vedrà i giocatori darsi battaglia per il controllo dell’omonima isola. Inis sarà un titolo che si rivolgerà agli appassionati di giochi di controllo area, ma non solo, infatti il suo setting storico caratterizzato dalle illustrazioni di Dimitri Bielak e Jim Fitzpatrick, doneranno un profondo legame con le tradizioni e la cultura celtica. Questo aspetto saprà farsi notare dagli appassionati di storia antica e in particolare da chi nutre grande passione per le antiche saghe celtiche.

Lo scopo del gioco vedrà, come detto in precedenza, i giocatori (da 2 a 4) sfidarsi per il titolo di sovrano dell’isola. Questo obiettivo potrà essere raggiunto soddisfando una delle tre condizioni di vittoria: Leadership, Territorio o Religione.

Ognuna di queste condizioni richiederà azioni differenti, ad esempio per trionfare in Leadership occorrerà assicurarsi la fedeltà di più clan, per quel che riguarda il Territorio bisognerà espandersi in almeno sei diversi territori, mentre la condizione di vittoria della Religione richiederà la conquista di almeno sei santuari.

Il regolamento di gioco, pensato per essere facile da imparare ma difficile da padroneggiare, permetterà un’esperienza soddisfacente sia ai giocatori esperti di giochi strategici, sia da chi ha poca confidenza con questo genere. In ogni caso la grande variabilità e rigiocabilità data

dalle differenti condizioni di vittoria e il gran numero di carte presenti renderanno Inis un gioco contraddistinto da una buona longevità.

L’edizione Italiana di Inis arriverà nei negozi per la seconda metà del 2021 e includerà al suo interno Stagioni di Inis, la prima espansione del gioco, che porterà il numero massimo di giocatori da 4 a 5 e aggiungerà nuovi territori, nuove carte e nuove condizioni di vittoria. In attesa dell’arrivo di questo titolo potete dare un’occhiata agli altri giochi di Studio Supernova.