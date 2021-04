Studio Supernova localizzerà It’s a Wonderful Kingdom

Studio Supernova ha annunciato la pubblicazione di It’s a Wonderful Kingdom, il nuovo gioco da tavolo di Frédéric Guérard, autore di titoli apprezzati come It’s a Wonderful World e Clash of Rage.

Il gioco, che attualmente sta affrontando gli ultimi giorni della sua campagna Kickstarter, arriverà in Italia grazie all’editore bresciano, già noto per aver localizzato l’edizione italiana di It’s a Wonderful World (disponibile per l’acquisto online), entro la fine di quest’anno, a breve distanza dalla consegna delle rewards della campagna Kickstarter, con un prezzo di 34,90 euro.

It’s a Wonderful Kingdom presenterà in una nuova veste le meccaniche del pluripremiato It’s a Wonderful World, vero e proprio punto di forza di questo boardgame strategico. It’s a Wonderful Kingdom sarà un gioco per 1-2 giocatori, adatto a partire dai 12 anni, dalla durata di circa 30 minuti.

It’s a Wonderful Kingdom sarà un gioco di pianificazione, strategia e bluff, dove non basterà saper gestire bene le risorse per ottenere la vittoria. In ogni partita i giocatori interpreteranno due ducati rivali che si preparano alla battaglia, al fine di decretare quale dei due dominerà questo Regno Meraviglioso. A differenza di It’s a Wonderful World, il gioco non utilizzerà il sistema draft ma sfrutterà un sistema di selezione di carte definitivo “Split&Trap” in cui a ogni turno si porgeranno gruppi di carte all’avversario, alcune coperte altre scoperte, che potranno essere scelte nel tentativo di recuperare quelle migliori.

Se questo accenno alle meccaniche del gioco vi ha incuriosito potete dare un’occhiata al regolamento del gioco a questo link.