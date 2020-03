Su Kickstarter il GdR delle soap opera

È online il Kickstarter di Pasion de las Pasiones, gioco di ruolo interamente orbitante attorno alle soap opera a la Beautiful. Chiaramente ispirato alle telenovela latine, il gioco è figlio di Brandon Leon-Gambetta, un game designer amatoriale dal pedigree pressoché nullo sostenuto nel progetto da Magpie Games, editori del GdR di Root.

Dalla campagna:

Pasión de las Pasiones è un gioco di passione, dramma, segreti, delizie e accesi conflitti. In Pasión de las Pasiones, tu e i tuoi amici interpreterete le storie della più grande telenovela mai andata in onda – una telenovela chiamata ovviamente Pasión de las Pasiones. Non vestirete i panni degli attori, dei registi o dei cameraman; giocherete invece intriganti e pericolosi personaggi come El Gemelo, o magari un personaggio del tutto candido, alla ricerca d’amore, come La Empleada. Attraverserete storie pregne di rivelazioni drammatiche, scontri deflagranti, malvagi gemelli e molto altro!

Pasión de las Pasiones è un gioco Powered by the Apocalypse, pertanto attinge alle tecniche e alle meccaniche di giochi quali Apocalypse World, Monsterhearts e Masks: A New Generation. Quando il tuo personaggio compie un’azione che conta come mossa, la mossa definisce gli accadimenti della storia oppure si rende necessario tirare due dadi da sei per scoprirne le conseguenze. Le mosse in Pasión vantano un loro sistema personale pensato per fomentare il melodramma, l’eccitazione e il romanticismo.

Pasión de las Pasiones crea storie come quelle di Marimar, La Usurpadora o Cuna de Lobos, ma non bisogna avere familiarità con le telenovelas per giocare e divertirsi! Il gioco si assicurerà di fornirti i mezzi necessari a rimanere in pista nello sviluppo della vostra telenovela, in modo da creare uno show di qualità talmente eccelsa da rimanere negli annali della storia televisiva!