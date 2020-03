Su Kickstarter un gioco da dottori della peste

In questo periodo di crisi sanitaria la professione medica si dimostra essenziale nel tenere a bada l’epidemia. Gli ospedali corrono al reclutamento di professionisti, ma tutti i dilettanti potranno improvvisarsi dottori con un gioco di carte attualmente su Kickstarter: Trust Me, I’m a Doctor.

Dalla campagna:

Il gioco si svolge in tempo reale, con tutti i Dottori che presentano e discutono per fare accettare le proprie Cure, sebbene se molte si queste saranno estremamente disagianti e, in tutta franchezza, allarmanti. Noterete che tutte le immagini sono tratte da illustrazioni antiche – questo è perché lo sono anche tutte le terapie e i disturbi! Si tratta di vere malattie che i dottori del passato erano convinti potessero affliggere le persone e (più inquietantemente) i rimedi proposti sono quelli che si pensava genuinamente avrebbero potuto aiutare. Se vi piacciono i giochi strepitosi e strani, con dibattiti frenetici e divertenti, stili artistici interessanti, storici e un filo educativi (perché questi sono VERI trattamenti e malattie del passato!) e una grandiosa rigiocabilitá, allora questo è il gioco perfetto per voi. Questo è il terzo titolo importante che abbiamo pubblicato di Half-Monster Games, i precedenti sono Animal Empire (finanziato l’anno scorso su Kickstarter) e Terrible Candidates (vincitore del Australian Tabletop Game of the Year Award del 2018). Questo gioco è un’eccellente aggiunta ai party games esilaranti e avvincenti che abbiamo creato nell’arco degli ultimi anni. Abbiamo lanciato questa campagna di Kickstarter perché questo gioco di carte potrà esistere solo grazie al vostro aiuto!

La campagna ha un valore qualitativo contenuto, potrebbe essere definita a pieno merito come “da battaglia”. Proprio per questo motivo il traguardo del crowdfunding non solo è stato raggiunto, ma ha anche superato di dieci volte il proprio obiettivo. Volendo potete persino collaudare il gioco, Half-Monster Games ha infatti messo a disposizione una copia print&play pronta all’uso.