Su One Piece Magazine 12 il 3° capitolo del manga su Ace e tanto altro

A partire dal 2 settembre 2021 in Giappone e negozi online sarà disponibile One Piece Magazine 12, la rivista interamente dedicata all’universo manga creato da Eiichiro Oda, e all’interno sarà pubblicato, chiaramente fra le altre novità, il terzo capitolo di One Piece Episode A, il manga sul personaggio di Ace.

One Piece Magazine 12: il manga su Ace

Come sappiamo, l’opera è disegnata da Boichi (Dr. Stone, Sun Ken Rock) con gli storyboard sono a cura di Ishiyama Ryou (Amalgam of Distortion) e si ispira al romanzo ONE PIECE Novel A.

Il profilo ufficiale Twitter della rivista ha anticipato alcune tavole del terzo capitolo (in totale ne saranno 67) che possiamo guardare di seguito:

Il 1° Capitolo è uscito ad aprile 2020 e, sebbene non completamente, è disponibile per la lettura legale e in giapponese qui sul portale di Shonen Jump+.

La storia editoriale del manga su Ace

Prima di essere adattato in manga, One Piece Episode A si ispira a One Piece Novel A, una light novel composta da due volumi pubblicati in origine, previa conferma di Oda-sensei e Shueisha, nei primi tre numeri del One Piece Magazine tra il 2017 e il 2018.

La light novel è stata scritta da Shou Hinata (primo volume) e Tatsuya Hamazaki (secondo volume) con la supervisione di Eiichiro Oda. In Italia è completamente disponibile per l’acquisto per Star Comics e qui possiamo riscoprire la nostra recensione.

Invitiamo, qualora foste fan del personaggio compianto, ad acquistare su Amazon i soli due volumetti della light novel. Qui per raggiungere il primo numero e qui il secondo.

Ricordiamo, ancora, che Boichi ha realizzato anche un proprio one-shot su Zoro (“Roronoa Zoro: Umi ni Chiru” – Roronoa Zoro: Perso tra gli Oceani) per celebrare il 22° anniversario di One Piece.

One Piece Magazine 12: gli altri contenuti

La rivista speciale conterrà il poster da ricercato di Brook e anche uno speciale opuscolo realizzato da Oda-sensei in persona focalizzato sul legame di Rufy, Ace e Sabo. Si intitolerà “Special Booklet Luff” e ne è stato svelato un primo estratto. Eccolo di seguito assieme alla copertina del magazine:

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1021 capitoli e 99 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 98 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 987 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 579 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperiamo qui gli ultimi dettagli.