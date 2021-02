Su Paramount+ i film arriveranno anche dopo un mese dall’uscita al cinema

È recente la notizia che anche Paramount Pictures ha pianificato il lancio della sua personale piattaforma di streaming. Il nuovo servizio si chiamerà Paramount+ e ospiterà ovviamente tutti i film prodotti dalla casa cinematografica, ma non solo. Proprio ieri è stato annunciato infatti che la nuova serie TV dedicata alla serie videoludica Halo sarà ospitata nel suo catalogo.

Una delle caratteristiche più interessanti della nuova piattaforma è però il lasso di tempo che dovremo attendere dall’uscita al cinema dei film al loro arrivo in streaming.

Il CEO dell’azienda Bob Bakish ha rivelato che i nuovi film pubblicati da Paramount Pictures avranno ora un “gap” più breve per lo streaming. Tutti i film prodotti dallo casa cinematografica arriveranno sicuramente sulla piattaforma Paramount +, ma lo faranno tutti in tempi diversi. Alcuni film della Paramount potranno arrivare addirittura dopo appena 30 giorni il loro debutto nelle sale, altri dopo 45 giorni, alcuni dopo 90 giorni e altri ancora anche più tardi.

Durante l’evento di presentazione sono già state confermate alcune tempistiche di opere specifiche come A Quiet Place Part II programmato per arrivare su Paramount + 45 giorni dopo il suo debutto nelle sale. Altri film in calendario che potrebbero avere periodi di uscita simili sono Mission: Impossible 7 e Top Gun: Maverick. SpongeBob – Amici in fuga (Sponge on the Run) sarà uno dei primi film della Paramount a debuttare all’avvio del servizio.

Bisognerà vedere poi cosa verrà deciso per film come Snake Eyes, Jackass 4, PAW Patrol: The Movie, Sonic the Hedgehog 2 e il nuovo reboot di Scream, anche se è confermato che arriverà nel 2022.

Senza dubbio l’arrivo in streaming dei futuri film sarà decisa volta per volta anche in relazione del successo nelle sale cinematografiche. Quindi, comprensibilmente, la data dell’arrivo su Paramount+ potrebbe non essere comunicata in tempi brevi per ottimizzare i guadagni del botteghino.

Il servizio Paramount+ sarà inaugurato il prossimo 4 marzo.