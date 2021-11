Suicide Squad: Blaze, la nuova avventura a tinte horror della Suicide Squad

DC Comics continua a dimostrare la fiducia che ripone nel brand Suicide Squad (disponibile a questo link Amazon l’edizione speciale del film), annunciando una nuova uscita, a tinte decisamente forti e rigorosamente destinata a un pubblico adulto, con protagonista l’improbabile team up di eroi annunciando Suicide Squad: Blaze.

Image credit: Aaron Campbell (DC/Black Label)

Suicide Squad: Blaze, i primi dettagli

Suicide Squad: Blaze, questo è il titolo della serie scritta e sceneggiata dagli stessi autori del recente John Constantine: Hellblazer, Simon Spurrier e Aaron Campbell, sarà composta da tre numeri in formato Prestige Plus, e viene già descritta come estremamente più tendente all’horror e alle situazioni estreme, rispetto a tutte le altre precedenti avventure della Suicide Squad.

In Suicide Squad: Blaze, la squadra composta da Harley Quinn, Peacemaker, Captain Boomerang e King Shark, avrà il compito di, stando precisamente a quanto riportato da DC, “contenere, accudire e, se necessario, terminare” cinque persone che si sono offerte volontarie per diventare meta umani sottoponendosi a un procedimento super segreto messo a punto dal Governo degli Stati Uniti d’America, chiamato in codice “Blaze”.

I soggetti sottoposti al trattamento sperimentale, acquisiscono così effettivamente dei super poteri ma, perché un rovescio della medaglia c’è sempre, sono condannati a morire, per via degli effetti collaterali, in massimo sei mesi. Inoltre, come se tutto questo non bastasse, ognuno dei soggetti che muore (o che viene ucciso) rende i sopravvissuti sempre più forti e resistenti. Una sorta di gioco al massacro, in pratica.

Image credit: Aaron Campbell (DC/Black Label)

I sei volontari che si sono sottoposti al trattamento Blaze, vanno così a formare una sorta di “versione alternativa” (e ovviamente ancora di più sacrificabile) della Suicide Squad originale, assieme alla quale dovranno affrontare una minaccia potentissima e di cui ancora non si sa nulla, se non che, stando alle dichiarazioni ufficiali DC, avrà tutto il potere di Superman ma sarà malvagia e completamente disumana.

Suicide Squad: Blaze, sarà disponibile a partire dal prossimo 8 febbraio 2022 negli USA.