DC ha annunciato, nell’ambito dell’iniziativa “DC Rewinds to the 90s in November”, una nuova epopea spionistica, che vede protagonista Amanda Waller di Suicide Squad. Ambientata durante la Guerra Fredda in anni 80 alternativi, la nuova serie si intitola Waller vs. Wildstorm e vede la spietata leader della Suicide Squad affrontare gli eroi più grintosi degli anni ’90.

Tutto quello che sappiamo sulla nuova serie Waller vs. Wildstorm

La nuova serie Waller vs. Wildstorm è scritta da Spencer Ackerman, giornalista e autore di sicurezza nazionale vincitore del premio Pulitzer e da Evan Narcisse, scrittore di fumetti e videogiochi, e disegnata da Eric Battle, conosciuto per il suo lavoro su Black Panther per Marvel e Spider-Man: Miles Morales, tra gli altri. Waller vs. Wildstorm è targata DC Black Label, è composta da 4 numeri ed esplora l’ascesa di Amanda Waller in un’epoca alternativa degli anni ’80 con elementi sia DC che WildStorm.

La sinossi di Waller vs. Wildstorm #1 recita:

All’inizio degli anni ’80, mentre la Guerra Fredda rifiuta ostinatamente di scongelarsi, una nuova battaglia si infiamma… per l’anima dell’agenzia di intelligence Checkmate. In qualità di volto pubblico supereroistico dell’agenzia, Jackson King – alias il corazzato Battalion, ex leader di Stormwatch e simbolo della potenza americana – sospetta da tempo che Adeline Kane stia facendo sporchi trucchi oltreoceano, architettando orrori che tradiscono tutto ciò in cui crede essendo al servizio del proprio Paese. Ma King non sa che Kane ha una nuova e intelligente alleata, una giovane donna ambiziosa di nome Amanda Waller. Ha le sue idee su come i metaumani possano servire il loro Paese. E l’onore, la dignità e la lunga vita non sono un fattore importante… Il giornalista ed esperto di sicurezza nazionale Spencer Ackerman (The Daily Beast, Reign of Terror), lo scrittore di fumetti e videogiochi Evan Narcisse (Black Panther, Spider-Man: Miles Morales, Batman: Gotham Knights – Gilded City) e l’artista veterano Eric Battle (Aquaman, Kobalt) celebrano l’eredità della WildStorm e le sue storie di supereroi dal sapore di spionaggio, mettendo Stormwatch contro le persone più letali del DCU – incluso Deathstroke stesso!.

Quando uscirà il primo numero? Il primo volume è in uscita il 15 novembre 2022 e fonderà insieme personaggi classici della DC e di Wildstorm in un thriller che mostra la battaglia letterale e ideologica che infuria nell’organizzazione di sicurezza Checkmate e nei servizi segreti di tutto il mondo.

Vi ricordiamo che la DC ha anche annunciato Wildstorm 30th Anniversary Special, che raccoglie storie passate nell’universo di Wildstorm e include anche alcune novità.

Questa la sinossi: