Tra le novità Home Video in uscita questo mese troviamo la nuova proposta Warner Bros. dedicata alla pellicola che vede per la prima volta alla regia Tommaso Paradiso. Scopriamo insieme tutti i dettagli del DVD di Sulle Nuvole di Tommaso Paradiso, il film uscito nelle sale cinematografiche il 26 aprile 2022.

Sulle Nuvole di Tommaso Paradiso

L’edizione in DVD di Sulle Nuvole di Tommaso Paradiso si presenta in una veste che potremmo definire standard. Infatti, oltre alla presenza del singolo disco, l’edizione non porta con sé nessun gadget aggiuntivo come ad esempio le cartoline o un possibile libro fotografico.

La trama e il trailer del film

Per chi non avesse avuto l’occasione di vederlo sul grande schermo, Sulle Nuvole di Tommaso Paradiso porta gli spettatori a vivere quella che è una storia d’amore che ha come sottofondo la musica ciò che trasmette. Di seguito condividiamo con voi la sinossi ufficiale del film e il trailer attraverso il quale avrete la possibilità di dare un primo sguardo a questa produzione.

Nic Vega (Marco Cocci) ha un passato di successo nella musica, con alle spalle una gloriosa carriera da cantante e una grande storia d’amore chiusa da anni. Ormai in crisi da tempo, quando realizza di aver perso tutto – fama, amici e ispirazione – Nic decide di tornare da lei, Francesca (Barbara Ronchi), irrompendo così nella sua vita serena e felice.

E voi, siete pronti a immergervi nella Roma di Tommaso Paradiso? Preparatevi allora a immergervi in una storia che ci traghetterà in vicende fatte di successi, insuccessi, e sul tempo che scorre in ognuno di noi.

Il cast e la produzione

Prima di andare ad analizzare l’edizione fisica in nostro possesso, il DVD, vogliamo presentarvi quelli che sono i nomi dei professionisti presenti nel film. Al fianco dei protagonisti, interpretati da Marco Cocci e Barbara Ronchi, troviamo impegnati Paolo Briguglia, Sergio Romano e infine Bettina Giovannini. Infine, il film vanta anche una serie di comparsate degne di nota come ad esempio quella di Max Pezzali, di Gianni Morandi e di Fiorella Mannoia. Sulle nuvole è prodotto da Warner Bros. Entertainment Italia e Cinemaundici.

La scelta del DVD

Sulle Nuvole è stato immesso sul mercato nell’edizione DVD. Dal punto di vista tecnico siamo dunque di fronte a un supporto che per motivi intrinsechi porta con una serie di limitazioni tecniche. Un DVD infatti, ha una capienza nettamente inferiore a un ormai comune Blu-ray. Nello specifico, esistono DVD a singolo strato da 4,7 GB fino a un massimo di 17 GB di capienza per quelli dotati di lettura su entrambi i lati e la presenza del doppio strato. Un disco Blu-ray, giusto per darvi un termine di paragone, vanta una capienza minima di 25 GB.

Tutto questo porta dunque a delle scelte tecniche che vanno, generalmente, ad inficiare sulla qualità complessiva del prodotto. Infatti, il DVD richiede, rispetto ad altri supporti, necessariamente una maggior compressione dei file video e delle tracce audio.

Il comparto audio e video

Dalla scelta fatta sul tipo di supporto utilizzato, ovvero il DVD, è facile comprendere (o almeno ipotizzare) la direzione presa sul piano tecnico dalla produzione di Sulle Nuvole. Il film immesso sul mercato sembra infatti non avere come obbiettivo quello di stupire sul lato tecnico.

Sotto questo punto di vista, il formato DVD svolge con la giusta dignità il lavoro per il quale era pensato. Il comparto video è soddisfacente e non mostra troppo il fianco anche di fronte a una risoluzione non elevata. Infatti, i primi piani reggono decisamente bene e i limiti tecnici diventano maggiormente visibili nelle sequenze a lungo campo (ad esempio durante le panoramiche che mostrano la città).

Il film limita in parte i danni grazie alla presenza di una fotografia interessante, quella che in molti potrebbero identificare come “cinematografica”. Questa scelta stilistica porta ad avere un quadro dai colori pastellati, quasi velati, e dei neri poco profondi in grado di non affogare i dettagli di scena. In sostanza, è come se i frame avessero una sorta di pellicola in grado di rendere tutto molto morbido. Questa scelta scelta ha come contro un contrasto non entusiasmante e la resa cromatica poco brillante. Dal punto di vista colorimetrico, tuttavia, possiamo confermare come gli incarnati siano estremamente belli e naturali. Complessivamente, dal nostro punto di vista, questa scelta tecnica è stata molto azzeccata.

Sul fronte audio invece, il film non presenta particolari doti speciali ma nemmeno particolari difetti da segnalare. Le voci sono chiare e seguire i dialoghi è semplice e non stancante. I momenti di apice, dal punto di vista sonoro, sono quelli dedicati alle parti musicali, in cui le canzoni la fanno da padrone. Tuttavia, peccato queste siano abbastanza limitate nella durata complessiva del film.

I contenuti extra

Quando si parla di edizioni Home Video, una delle cosa che riteniamo essere di maggior importanza sono i contenuti aggiuntivi. Avere la possibilità di mettere mano al dietro le quinte, rende di fatto più comprensibile lo sforzo fatto dall’intera produzione cinematografica e di fatto dona un grande valore aggiunto alla pellicola. Purtroppo però, non è questo il caso.

Il DVD di Sulle Nuvole non ha al suo interno alcuno contenuto aggiuntivo se non il solo trailer del film. Questa mancanza riteniamo sia un vero peccato, una sorta di occasione persa.

La domanda che però ci poniamo è una. Perché non sono stati inseriti dei contenuti aggiunti che poter valorizzare ulteriormente il film? Una delle tante risposte potrebbe essere legata al tipo di supporto scelto e la sua capienza.

In conclusione, in virtù di quanto detto finora, l’edizione Home Video di Sulle Nuvole raggiunge la sufficienza senza però sorprendere o lasciare il segno. La mancanza dei contenuti aggiuntivi è stata determinante per la nostra valutazione complessiva.