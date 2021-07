Summer Campaign Smartbox: in palio 10 GoPro e un drone Mavic Air

Smartbox Group, azienda specializzata nella vendita di pacchetti esperienza regalo, è pronta ad accompagnarvi durante questa estate con la Summer Campaign, una promozione speciale pensata per valorizzare i suoi cofanetti estivi con le novità dell’estate 2021.

Summer Campaign: i cofanetti estivi

Creati per soddisfare diversi tipi di esperienze e intrattenimenti i cofanetti estivi Smartbox condividono tutti un filo conduttore: la gioia di viaggiare e di condividere momenti felici. Protagonisti della Summer Campaign saranno i cofanetti Smartbox L’Italia da scoprire, che conterrà moltissime esperienze dedicate alle bellezze del nostro territorio e i cofanetti L’Italia in treno che propongono un soggiorno alla scoperta di Roma, Venezia, Firenze e Napoli e due buoni sconto Trenitalia (per un valore complessivo di 20 euro).

Questi due box saranno affiancati anche da Emozione3, i “Summer Bi-Pack” che combinano le migliori esperienze tra viaggi, gastronomia e divertimento ad un prezzo speciale e le inedite proposte “Parchi tematici” per una giornata spensierata nei due parchi divertimenti più celebri d’Italia: Mirabilandia e Gardaland. Potete avere un’idea dei cofanetti Emozione3 di seguito.

Emozioni da vivere + Soggiorno di charme

Tantissime attività per il tempo libero fra svago, relax e gusto; da vivere all’aria aperta, in vere e proprie oasi di benessere, in meravigliosi ristoranti o in prestigiose cantine ed enoteche. Idee per momenti di divertimento ed evasione da unire ad un romantico soggiorno di una notte con colazione, per 2 persone, per due giorni in deliziosi B&B, agriturismi e hotel 3 stelle. Prezzo cofanetto: 90,00 euro con validità: 3 anni e 3 mesi.

Cinema per due + Sapori dal mondo

Un viaggio nel gusto per due persone alla scoperta di profumi unici in ristoranti tradizionali e internazionali per sperimentare sapori inediti. E per il dopo cena non c’è niente di meglio di una serata in una delle multisale The Space Cinema per tuffarsi in storie appassionanti. Prezzo cofanetto: 60,00 euro con validità (a seconda dell’esperienza) di 2 anni o 3 anni e 3 mesi.

Summer Campaign: il concorso

Per animare maggiormente la campagna, Smartbox Group ha ideato anche il concorso “Your best moments”, volto a celebrare le esperienze positive di questa estate. Partecipando al contest sarà possibile vincere 70 cofanetti Smartbox, una delle 10 GoPro 9 black in palio e un drone Mavic Air 2.

Per partecipare occorrerà caricare sul sito Your best moments un video di un momento emozionante con l’hashtag #yourbestmoments. Il concorso sarà attivo fino al 12 settembre 2021.