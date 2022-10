“Sole fuori, lingue fuori!”. Questo è il motto molto d’impatto deciso dalla Marvel per annunciare l’evento dell’estate 2023 Summer of Symbiotes e rivelato al panel Marvel’s Next Big Thing al New York Comic Con 2022. La nuova estate dei simbionti, inoltre, è stata annunciata insieme all’imminente nuova era editoriale degli X-Men intitolata Fall of X e fa parte di una mappa che illustra tutte le nuove uscite Marvel da adesso fino all’estate del prossimo anno.

Il futuro dei simbionti secondo Marvel

Tra queste spiccano, quindi, le già annunciate Avengers Assemble di novembre, Dark Web di dicembre, Sins of Sinsiter di gennaio e Captain America: Cold War della primavera del 2023 (con tanto di nuovo design del personaggio di Bucky Barnes nonché The Winter Soldier). Summer of Simbiotes arriverà, quindi, nell’estate del 2023 e questo comporterà un’espansione di titoli e storie ambientate nell’universo, sempre più vasto, dei simbionti.

L’annuncio ufficiale della Marvel, infatti, recita:

La comparsa di prodotti con personaggi come Venom, Carnage e Red Goblin porta una sfilza di nuove storie simbiotiche. Preparatevi per il ritorno di vecchi volti, il debutto di nuovi eroi simbionti e gli emozionanti cambiamenti per le iconiche star dei simbionti. È una stagione di follia simbionte!

I simbionti della Marvel sono, come molti ben sanno, per lo più derivati ​​dal nemico di lunga data di Spider-Man Venom, il quale indossa l’iconico costume da simbionte nero che si può osservare per la prima volta nella storia del 1985 Marvel Super-Heroes Secret Wars (che potete recuperare su Amazon) dopo che il classico costume rosso e blu venne distrutto in una sanguinosa battaglia. Da allora, ci sono stati numerosi spin-off ed espansioni della mitologia del simbionte, con l’introduzione del secondo simbionte più popolare dopo Venom, ovvero il malvagio assetato di sangue Carnage. Non ci resta, quindi, che scoprire cosa bolle in pentola negli studi Marvel e in che modo inseriranno i nuovi prodotti in un universo già denso di storie.