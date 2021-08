SummerSlam: il ritorno di Brock Lesnar scombussola il WWE Universe

Il PPV più importante dell’estate in casa WWE si è chiuso con un momento shock che ha avuto un grande eco mediatico: il ritorno di Brock Lesnar, con tanto di nuovo look e attire, a oltre un anno di distanza dalla sua ultima apparizione.

“The Beast” è intervenuto dopo il main event tra Roman Reigns e John Cena, andando a muso duro con l’attuale Universal Champion. Sarà interessante capire quando i due si sfideranno, anche se in molti pensano che lo scenario ideale possa essere il prossimo evento in Arabia Saudita, in programma a ottobre.

Lesnar e Reigns si sono già affrontati numerose volte in passato, ma il “face” della situazione è sempre stato “The Big Dog”. Questa volta, invece, sembra proprio che sarà Lesnar a passare tra le fila dei buoni, dando nuova linfa vitale alla rivalità tra i protetti di Paul Heyman.

Il grande ritorno di Brock Lesnar a SummerSlam

L’ultima apparizione di Lesnar in WWE risale all’edizione numero 36 di WrestleMania, andata in scena nel 2020 nel pieno della pandemia e senza il pubblico nelle arene, quando venne sconfitto da Drew McIntyre.

Dopo aver sconfitto John Cena, Roma Reigns non sembra minimamente preoccupato della prossima sfida. Su Twitter si è lasciato andare a un messaggio semplice e inequivocabile: “Alla fine devono tutti riconoscere il Tribal Chief. Avanti il prossimo”.

Secondo alcune fonti, la WWE aveva in mente di far scontrare i due all’edizione numero 39 di WrestleMania, in programma nel 2023, ma ha deciso di cambiare i piani in corso d’opera e anticipare i tempi. Il lungo percorso di Roman Reigns dovrebbe culminare con un match contro il cugino, Dwayne “The Rock” Johnson, ma al momento si tratta di semplici speculazioni.

Il ritorno di Lesnar in WWE si è rivelato un grande successo anche per quanto concerne le visualizzazioni sul web, superando i 3 milioni in poche ore. Un chiaro segnale del grande impatto che ancora oggi genera l’ex campione.

