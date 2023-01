Super 8, il film del 2011 diretto da JJ Abrams e prodotto da Steven Spielberg, arriva sul mercato con una nuova edizione Home Video 4K Ultra HD. Il film fu un successo al botteghino e incassò più di 260 milioni di dollari in tutto il mondo.

Super 8 – La trama del film

La trama del film segue un gruppo di amici adolescenti di una piccola città americana che, intenti a girare un film amatoriale nel 1979, sono testimoni di un incidente ferroviario misterioso che presto darà luce a un importante segreto governativo.

Super 8 in 4K

La trama del film è piena di mistero e avventura, con una serie di eventi sorprendenti e colpi di scena che tengono lo spettatore incollato allo schermo. Tutto prende il via con un incidente ferroviario misterioso, in cui un treno merci si schianta contro un autobus pieno di studenti, causando un’esplosione devastante. I giovani amici di Joe assistono all’incidente e decidono di investigare per conto proprio. Nel corso delle loro indagini, scoprono un segreto governativo che li porta in una corsa contro il tempo per svelare la verità e salvare la loro città.

Più nel dettaglio, il film fu ambientato nell’estate del 1979, un’epoca in cui l’America stava attraversando un cambiamento sociale con l’inizio della cultura pop in espansione. Il film cattura perfettamente l’essenza di quel periodo, e porta lo spettatore ad immergersi all’interno di un’atmosfera retrò che trasporta gli occhi di chi guarda indietro nel tempo.

La produzione

Il cast del film è composto da giovani attori, tra questi troviamo Joel Courtney e Elle Fanning, e Kyle Chandler, tutti i quali hanno ricevuto elogi per le loro prestazioni nel lungometraggio. Joel Courtney interpreta il giovane Joe Lamb, il leader del gruppo di amici che stanno girando il film amatoriale. Elle Fanning veste i panni di Alice Dainard, una giovane attrice che si unisce al gruppo e infine Kyle Chandler veste i panni del padre di Joe, il Capitano Jackson Lamb, un uomo intento a lottare per superare la morte della moglie e per diventare un padre migliore per suo figlio.

Infine, la colonna sonora del film è stata composta da Michael Giacchino e cattura perfettamente l’essenza dell’epoca e si adatta perfettamente alla trama del film. La colonna sonora del film ha inoltre ricevuto una nomination agli Academy Awards.

La qualità del comparto video

La nuova edizione 4K Ultra HD del film è in grado di offrire un’esperienza visiva degna di nota seppur sin dalle prime immagini la sensazione è che possa mancare qualcosa. La codifica HEVC H.265 è eccezionale e ci regala immagini nitide e dettagliate. Tuttavia, nonostante l’utilizzo di un trasferimento 4K nativo, non notiamo grandi differenze rispetto alla versione in alta definizione. Ovviamente, rispetto a quest’ultima, ci sono alcuni miglioramenti apprezzabili, come ad esempio la presenza di linee nitide e oggetti ben definiti, ma nel complesso il salto di qualità che speravamo ci fosse non ha fatto completamente centro, special modo nelle scene notturne, dove i limiti tecnici sono più evidenti.

Nota molto positiva però per quanto riguarda i comparti relativi al contrasto e alla luminosità, entrambi migliorati insieme ai colori su supporto della tecnologia Dolby Vision HDR.

Nel complesso, seppur quest’edizione 4K Ultra HD non è perfetta dal punto di vista video, siamo di fronte comunque a un film in grado di trasmettere le vibes nostalgiche dei suoi tempi. Dunque, Super 8 vale la pena di essere visto e apprezzato.

La qualità del comparto audio

Questa edizione 4K Ultra HD di Super 8 è in grado de regalare la sua massima espressione audio, di prim’ordine, mediante la traccia sonora Dolby TrueHD 7.1 in lingua inglese. Tuttavia, per quanto concerne la lingua italiana, questa edizione dispone di una più leggera traccia a 5.1. Tra le note dolenti troviamo la mancanza dell’opzione Atmos, che sicuramente avrebbe potuto offrire un ulteriore livello di profondità e una maggiore ampiezza del palcoscenico.

Detto questo, questa edizione rimane dal punto audio eccellente, quasi un punto di riferimento in grado di mettere alla prova il sistema di qualsiasi appassionato. Infatti, le tracce sono ricche e ben bilanciate anche nelle scene più rumorose e concitate, mantenendo quella che è la straordinaria chiarezza dettagliata, con voci precise e ben definite. Infine, spazio anche ai bassi, che con questo film risultano potente e sufficientemente veloci per seguire le scene proposte a schermo.

Vi ricordiamo inoltre, nel caso cerchiate la massima esperienza audio, che la maggior parte dei sintoamplificatori disponibili in commercio sono dotati di alcune funzionalità di mixaggio. Queste, solitamente, hanno la capacità di espandere ancor di più il palcoscenico, creando di fatto un’atmosfera avvolgente e immergendo completamente l’ascoltatore nella trama e nell’azione del film. Pertanto, se ancora non l’avete fatto, vi suggeriamo caldamente di prendere in mano il libretto d’istruzioni della vostra apparecchiatura così da scoprirne tutti i segreti!

Le conclusioni sull’edizione di Super 8 in 4K UltraHD

Per concludere, questa nuova edizione di Super 8 in 4K UltraHD, il film del 2011 diretto da J.J. Abrams e scritto da Abrams e Steven Spielberg, rende onore alla produzione cult. L’edizione, oggetto di questa recensione, è standard dal punto di vista del packaging, con una custodia in plastica protetta da una cover in cartoncino leggero. Quando si tratta di edizioni tratte dal passato, riteniamo che un piccolo sforzo in più possa dare maggior gusto ai collezionisti, come ad esempio anche la sola implementazione di una steelbook. Dal punto di vista tecnico l’edizione in 4K UHD si difende bene, portando a schermo un’alta qualità video che però non differisce moltissimo da quanto visto nell’edizione Blu-ray. Il comparto audio è invece davvero un tornado con la sua versione Dolby TrueHD 7.1 in lingua inglese che esprime il meglio di sé. Peccato che la traccia in italiano si fermi a soli 5.1 canali e la mancanza del supporto Atmos che sicuramente avrebbe dato ancora un più ampio respiro al palcoscenico. Tuttavia, grazie anche alla presenza di numerosi contenuti aggiuntivi, come ad esempio ben 14 scene extra e il commento del regista, Super 8 in 4K UltraHD si è rivelato essere un’ottima proposta che merita l’aggiunta in ogni collezione che si rispetti.