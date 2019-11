Super Dragon Ball Heroes mostra Trunks trasformato in Super-Saiyan God

La serie animata promozionale Dragon Ball Heroes ha uno scopo importante per i fan dell’opera di Akira Toriyama, mostrarci cose che probabilmente non vedremmo mai nella serie principale di Dragon Ball Super. Il tie-in ha lo scopo di pubblicizzare il videogame arcade Super Dragon Ball Heroes, serie che negli anni si è avventurata a più riprese in un territorio inesplorato dalla serie madre, capace di dare i natali a personaggi folli quali Golden Cooler e Cell-X, fornire iterazioni improbabili tra personaggi appartenenti ad epoche differenti e trasformazioni inedite nel canone principale, come Trunks Super-Saiyan God.

Il personaggio fa il suo debutto ufficiale nell’ultima espansione del videogame, la Universe Mission 11, volta a celebrare l’anniversario dei 9 anni di Dragon Ball Heroes (ribattezzato negli ultimi anni Super Dragon Ball Heroes). Nel nuovo arco narrativo, Chronoa, il Kaioshin del Tempo una volta riunitasi coi Time Patroller -pattugliatori temporali conosciuti in Dragon Ball Xenoverse-, minacciata dall’Esercito Demoniaco all’attacco del Covo del Tempo, suggerisce alle versioni Xeno di Son Goku, Vegeta, Son Gohan, Son Goten e Pan, di riunirsi attorno a Trunks per procedere al rito d’evocazione del Super-Saiyan God.

La trasformazione in Super-Saiyan God non è difficile, in quanto a differenza delle altre, non richiede quantità folli di addestramento e/o un grande shock emotivo come la perdita di una persona cara. Tutto ciò di cui un Saiyan ha bisogno per accedere all’aura di una divinità è semplicemente avere cinque Saiyan uniti in cerchio attorno a lui, permettendo unendo le proprie forze, di trasformarlo in un guerriero dalla corporatura esile e gli occhi e i capelli rossi. Con una forza superiore persino al Super-Saiyan 3. La trasformazione fa il suo debutto solo nel 2015, nel film cinematografico Dragon Ball Z: La Battaglia degli Dei, a seguito di un sogno premonitore del Dio della Distruzione Beerus, nel recente film Dragon Ball Super: Broly, anche Vegeta sfoggia la trasformazione che nel manga aveva già utilizzato nella saga di Trunks del Futuro.

Se Dragon Ball Super dovesse tornare in TV con nuovi episodi, vi piacerebbe vedere Trunks trasformato in Super-Saiyan God?