Super Dragon Ball Heroes: un nuovo incredibile Super Saiyan 3

All’interno dell’universo di Super Dragon Ball Heroes, il franchise che si ispira al successo di Akira Toriyama “Dragon Ball” i cui eventi sono completamente indipendenti da esso, sta per arrivare un nuovo Super Saiyan 3, ed è incredibile.

Precisamente, l’evoluzione Saiyan che dona capelli lunghi e potenza raddoppiata sta per arrivare nella versione arcade di Super Dragon Ball Heroes e sarà dedicata al Super Saiyan Rosè in forza del personaggio di Black Goku, apparso per la prima volta in Dragon Ball Super.

Sebbene sconfitto da Zeno nell’attuale progetto ufficiale di Dragon Ball, Black Goku è tornato nelle scene di Super Dragon Ball Heroes e il suo Super Saiyan Rosè sta per divenire ancor più devastante.

Super Saiyan Rosè di terzo livello sta per approdare, in particolare, in versione arcade in occasione della Big Bang Mission numero 9 focalizzata all’interno della Space-Time War e affronterà Goku evoluto nel Ultra Istinto perfezionato.

Possiamo guardare un’immagine in anteprima del nuovo Super Saiyan 3 cortesia di @DBSChronicles su Twitter:

Continuano, quindi, a manifestarsi sempre più nuove evoluzioni all’interno del progetto collaterale di Dragon Ball. Oltre a Black Goku, Vegeta ha acquisito un nuovo potenziamento relativamente al Super Saiyan Blue e Turles si è evoluto in Leggendario Saiyan Cattivo. Qui i dettagli.

L’anime promozionale di Super Dragon Ball Heroes

Ricordiamo che la serie anime promozionale ha trasmesso il 20 giugno l’episodio 15 (raggiungibile qui sottotitolato) della seconda stagiona animata, Big Bang Mission. Esso ha segnato il 36° appuntamento da quando l’anime promozionale ha avuto inizio, considerando i precedenti archi narrativi. Trovate la prima stagione di Super Dragon Ball Heroes doppiata in italiano dai fan in questo nostro articolo.

Space-Time War, arco narrativo della Big Bang Mission, è attualmente in corso di adattamento nella serie anime promozionale di Super Dragon Ball Heroes a partire dal 20 gennaio 2021 e si compone di tre episodi.

Ricordiamo, ancora, che nel corso della Primavera del 2022 esordirà un nuovo filone narrativo.

Il manga di Super Dragon Ball Heroes in Italia

La versione manga di Super Dragon Ball Heroes ha esordito in Italia per Star Comics il 26 maggio 2021. Il manga è realizzato da Yoshitaka Nagayama e potete acquistare il primo volume qui su Amazon. Non lasciatevelo sfuggire se siete innamorati dell’infinito universo di Dragon Ball.

Ne frattempo, invitiamo a raggiungere qui la nostra recensione del pilota.

Star Comics ha anche pubblicato il secondo numero il 23 giugno 2021 (potete acquistarlo qui sempre su Amazon) e il terzo arriverà il 21 luglio 2021.

Di seguito proponiamo una sinossi:

“Dopo aver usato la macchina del tempo, Trunks incontra la Kaioshin del Tempo ed entra a far parte della Pattuglia Temporale. Ma cos’ha a che fare l’Oscuro Mondo Demoniaco con le anomalie riscontrate nello spazio-tempo?“

Ricordiamo, infine, che sempre nelle ultime ore è stato annunciato da Toei Animation il nuovo film animato di Dragon Ball, 21° per l’intera serie e 2° dedicato a Dragon Ball Super. Il lungometraggio arriverà nelle sale giapponesi nel 2022 e Akira Toriyama sta lavorando attivamente ai personaggi e dialoghi.