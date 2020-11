Super Nintendo World aprirà prima del previsto

Universal Studios Japan ha finalmente annunciato la nuova data di apertura di Super Nintendo World, il parco basato, appunto, sul mondo dell’idraulico più famoso al mondo.

Il parco aprirà le proprie porte al pubblico il 4 Febbraio 2021. L’attrazione avrebbe dovuto aprire i battenti la scorsa estate, ma la pandemia di Coronavirus ha costretto gli Universal Studios Japan a rinviare l’inaugurazione del Super Nintendo World. Durante gli ultimi mesi i fan hanno potuto ammirare il Super Nintendo World dalle poche immagini divulgate ma, con l’annuncio della prossima apertura, gli studi hanno svelato nuove foto ufficiali, mediante un post sul proprio profilo Twitter, che ci permettono di ammirare più da vicino quello che i fan potranno godere dal prossimo Febbraio. Le immagini si concentrano sull’esterno del parco e sul contenuto dell’officina Mario Motors, l’attrazione dedicata al giro di Mario Kart.

Inoltre sono stati rivelati nuovi dettagli sulla tanto pubblicizzata corsa di Mario Kart. Stando a quanto riportato dalla giornalista Kurumi Mori, reporter della multinazionale Bloomberg, la Koopa’s Challenge, ambientata all’interno del castello di Bowser, utilizzerà delle cuffie AR. La corsa vedrà i giocatori sfidarsi attraverso diverse aree, tra cui la tanto amata (e odiata) Rainbow Road.

It’s official! The very first #SuperNintendoWorld is set to open on Feb. 4th in Osaka, Japan!

I got a first-hand look and can confirm the Mario Kart ride uses AR headsets but is ON RAILS. So no falling off Rainbow Road 🌈 😆

Full thread below👇 pic.twitter.com/IIz3uuIQF7

— Kurumi Mori (@rumireports) November 30, 2020