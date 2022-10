Appassionati di set Lego, adunata! Vi segnaliamo, infatti, che in occasione dei Prime Day di Amazon, sono in sconto sul portale diversi ottimi set, con opzioni che spaziano dai set più piccoli e contenuti, sino a prodotti ben più corposi, pensati per i costruttori adulti che vogliono cimentarsi con sfide degne di questo nome.

Un ottimo esempio della bontà di queste proposte? Certamente lo splendido set Technic dedicato alla Ferrari 488 GTE “AF Corse #51”, un prodotto davvero bellissimo sia da costruire che da esporre, oggi venduto a soli 143,99€ in virtù dei suoi originali 199,99€, e dunque scontato del 28%!

Parliamo di un prodotto pensato per costruttori esperti, e composto da ben 1677 pezzi, con cui Lego è riuscita a trasporre in pieno tutto il fascino, ma anche la tecnologia, della potente autovettura del Cavallino Rampante.

Realizzata ad arte, non solo per riprendere il design della pregevole vettura, questa Ferrari 488 GTE è anche ricchissima di dettagli e vanta, tra i vari, sospensioni anteriori e posteriori, portiere apribili, un motore V8 con tanto di pistoni mobili e persino un volante funzionante, in grado di far ruotare in modo realistico le ruote.

Anche l’abitacolo è riccamente adornato, come del resto è adornata la livrea, che presenta i numerosi loghi e sponsor che hanno accompagnato la carriera automobilistica di questo potente bolide italiano del team AF Corse 51.

Il bello è che questo set non è il solo ad essere in sconto e, anzi, sul portale troverete, tramite l’apposita pagina dedicata di Amazon, anche diverse altre offerte in salsa Lego, come quelle dedicate alla bellissima Vespa 125 o quelle dedicate ai set Lego Harry Potter, tra cui i bellissimi “libri di magia”.

Ciò detto, vi ricordiamo che per usufruire delle le offerte Amazon Prime Day occorrerà essere iscritti al servizio in abbonamento Amazon Prime, senza il quale non potrete accedere agli ottimi sconti del portale!

In chiusura, non ci resta che rimandarvi alla pagina generale delle offerte Lego, così che possiate approfittare di questi ottimi sconti prima che sopraggiunga il termine delle offerte Prime, o che i prodotti più interessanti vadano out of stock.

