Proseguiamo le nostre recensioni a tema Dragon Ball con uno dei pezzi più interessanti che Bandai e Tamashii Nations hanno deciso di proporre quest’anno, Son Goku Super Saiyan 2 Event Exclusive. Questa nuove edizione di Kakaroth trasformato nel Super Saiyan di secondo livello apporta alcune modifiche estetiche nella colorazione dei capelli ma, ben più evidente nello sculpt del torace.

La figure fa parte della linea S.H. Figuarts che da più di 10 anni raccoglie i migliori personaggi tratti dall’universo creato da Akira Toriyama e li trasforma in pezzi da collezione ricchi di dettagli e accessori per poter ricreare gli scontri più famosi di questa saga leggendaria.

Son Goku Super Saiyan 2 – Il personaggio

Giunto sul pianeta Terra per conquistarlo, a seguito di una brusca caduta il piccolo Kakaroth perde totalmente la memoria e viene allevato da Son Gohan tra le montagne. Con il nome terrestre di Son Goku verrà messo davanti a sfide sempre più grandi, partendo dalla ricerca delle sfere del drago fino ad arrivare a proteggere la terra da minacce provenienti da altri pianeti. Nella serie Dragon Ball Z scopriamo che Son Goku è in realtà un alieno proveniente dal pianeta Vegeta, spiegando così le capacità innate e la sua incredibile forza rispetto ad altri guerrieri che abbiamo imparato a conoscere. Son Goku, a seguito della perdita dell’amico Crilin, riesce ad oltrepassare i suoi limiti trasformandosi nel mitico Super Saiyan, un guerriero che prima di l ui apparteneva solamente al mito e alla leggenda. La seconda forma del Super Saiyan, chiamata appunto Super Saiyan 2 si differenzia in un maggior movimento dei capelli verso l’alto e la presenza di fulmini che circondano il corpo del Saiyan.

Son Goku Super Saiyan 2 – Event Exclusive –

Il Packaging

Il packaging delle edizioni Event Esclusive si differenzia in modo netto dalle edizioni regolari, prima di tutto il tema principale della grafica è il nero, utilizzato a contrasto con alcuni elementi colorati che utilizzati insieme delineano la silhouette del personaggio incluso, in questo caso Son Goku. Dalla scatola è possibile apprezzare il contenuto a vista grazie alla parte trasparente collocata sul davanti insieme ai vari loghi delle aziende Bandai, Tamashii Nations Dragon Ball Z e la targhetta Exclusive Edition. I fianchi della scatola mostrano da una parte il nome del prodotto e dall’altra una fotografia, che poi ritroviamo anche sul retro, della figure insieme all’aura effect incluso, esatto questa volta c’è anche quello, ma ci soffermeremo fra qualche riga.

Il Blister

Prima ancora di parlarvi dell’action figure ci soffermiamo per pochi istanti sul blister, suddiviso in due parti, in cui nel primo è presente Goku, quattro paia mani, tre volti di ricambio e i fulmini per l’aura effect, nel secondo blister è contenuto solamente l’aura effect per l’effetto Super Saiyan

La figure

Estratta dal blister e posizionata davanti all’aura effect la figure dona un colpo d’occhio davvero notevole. L’aura effect, proposto in questa nuova e inedita versione risulta essere leggermente più ricurvo, garantendo anche una maggior stabilità ed equilibrio. Posizionare i fulmini all’interno di esso non è un’operazione difficile ma fate molta attenzione perché questo tipo di plastiche se non riscaldate prima (utilizzate un phon) potrebbero essere troppo dure, stressando dunque il materiale che andrete ad incastrare e andando incontro al pericolo di rottura. La struttura del corpo di Goku è la medesima già utilizzata per la precedente versione del Super Saiyan 2, tuttavia sono state applicate alcune modifiche estetiche che ne migliorano l’impatto generale come ad esempio lo strappo sul Gi. Questo strappo è causato da un colpo di Yakon nella saga di Majin Boo, dove Son Goku torna inizialmente per partecipare al torneo tenkaichi grazie all’aiuto della maga Baba, (infatti la figure possiede anche l’aureola tipica di chi proviene dall’aldilà) per poi finire catapultato nell’ennesima quest. Oltre al torace anche i capelli hanno subito un leggero restyle, migliorando i ciuffi sulla fronte e inserendo il foro per l’aureola.

Se quindi lo sculpt è rimasto in gran parte invariato a parte i pochi elementi descritti sopra, della colorazione potremmo dire altrettanto? La figure non presenta enormi differenze con le precedenti rilasciate e non si distingue nemmeno per ulteriori arricchimenti come effetti di luce o ombre ma ci palesa davanti una colorazione della capigliatura più chiara del solito e molto brillante con riflessi che davanti alla luce restituiscono un piacevole effetto leggermente metallizzato con finitura opaca. La menzione d’onore che riserviamo alla figure è per la rappresentazione dei volti, probabilmente tra i più riusciti dell’intera gamma di Goku presenti nella linea S.H. Figuarts. Oltre al classico volto serio sono presenti un volto con bocca aperta, uno con espressione di stupore e un ultimo con sorriso di sfida (che a noi ha fatto anche un po’ sorridere perché il sorriso ricorda vagamente il logo di Amazon).

Non è tutto oro ciò che luccica…o brilla… per dirla in termini Super Saiyan e come ogni altra action figure di questa linea è difficile che sia del tutto esente da difetti e noi, a volerne trovarne uno, possiamo solo rimarcare la poca accuratezza nel nascondere i tagli degli stampi ben visibili nella parte laterale dei capelli. Non abbiamo ancora espresso pareri sulla posabilità perché la figure è di fatto composta dal riutilizzo di un corpo presente in tantissime altre versioni di Goku e quindi posabilissimo, senza dubbio alcuno ma per una figure che presenta questo tipo di aura effect è praticamente d’obbligo posizionarlo in piedi mentre carica il suo enorme e sconfinato potere.

Conclusione

Dopo Shenron e Majin Boo anche Son Goku Super Saiyan 2 Event Exclusive entra di prepotenza nei nostri cuori come una delle figure migliori della linea e sia che siate completisti o collezionisti occasionali, se passate per Lucca nei giorni dell’evento vi consigliamo di passare dagli amici di Cosmic Group al loro Stand Tamashii Nations in Piazza San Pietro Somaldi dove troverete queste e tutte le altre incredibili esclusive da collezione.