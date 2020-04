Super-Skill Pinball: 4-Cade: da Wizkids il gioco in scatola sui flipper

Wizkids ha presentato Super-Skill Pinball: 4-Cade, un nuovo gioco in scatola ispirato alle sale giochi e al mondo dei flipper.

Super-Skill Pinball: 4-Cade, ideato dall’acclamato game designer Geoff Engelstein (The Expanse Board Game) sarà un gioco per 1-4 giocatori con meccaniche roll & write.

In ogni partita di Super-Skill Pinball: 4-Cade sarà possibile scegliere il flipper con cui giocare, combinando i diversi tabelloni di gioco. I giocatori poi dovranno lanciare i dadi, che determineranno il percorso della pallina all’interno del flipper scontrandosi con i diversi ostacoli, come ad esempio bumper e spinner, che incontrerà lungo il suo percorso.

Lo scopo del gioco sarà quello di ottenere il punteggio più alto, per ottenere questo obiettivo sarà necessario pianificare bene le proprie mosse al fine di ottenere multiball e bonus.

Oltre alla modalità più giocatori, in cui tutti i giocatori giocheranno contemporaneamente su altrettanti flipper e utilizzando gli stessi tiri di dado, Super-Skill Pinball: 4-Cade potrà essere giocato anche in solitario.

Il design del gioco sarà ispirato al mondo delle sale gioco e permetterà ai suoi giocatori di ambientare le partite in quattro diversi tavoli (Carniball, Cyberhack, Dance Fever! e Dragon Slayer) con caratteristiche e stili diversi.

Carniball sarà ispirato ai luna park di paese (i cosiddetti carnival) e questo tavolo le palline troveranno tiri a segno e altre classiche giostre.

Cyberhack sarà un tavolo ispirato all’informatica, dove la pallina cercherà di hackerare un mega computer di una multinazionale malvagia.

Dance Fever! sarà il flipper ispirato alla disco music anni ‘70.

Per finire Dragon Slayer sarà un tavolo in stile fantasy in cui i giocatori dovranno raggiungere il punteggio più alto per sconfiggere un temibile drago sputafuoco.

All’interno di ogni scatola sarà possibile trovare: 4 copie dei 4 tavoli flipper, 8 piani di gioco a due facce, 8 tabelloni segna punti a due facce, 4 pennarelli cancellabili, 8 segnalini flipper, 2 dadi e il regolamento di gioco.

Super-Skill Pinball: 4-Cade sarà messo in commercio da Wizkids a partire da settembre 2020 ad un prezzo di 24,99 dollari. Attualmente non ci sono informazioni circa un’eventuale localizzazione italiana, tuttavia è possibile scaricare gratuitamente il gioco, in inglese, in formato print and play a questo link.