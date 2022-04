La settimana calcistica si chiude su DAZN, con un nuovo ed esclusivo programma condotto da Pierluigi Pardo dal titolo SUPERTELE – Leggero come un Pallone. Nella squadra sportiva di DAZN, Pierluigi con i suoi ospiti accompagnerà i telespettatori nella partita del lunedì sera nel segno della leggerezza, della competenza e della contaminazione con il mondo della cultura e dello spettacolo.

L’evoluzione del SUPER TELE e le parole di Marco Stroppiana

Il nome del programma prende ispirazione dai famosissimi SUPER TELE firmati Mondo, palloni distribuiti dall’azienda da oltre trent’anni ed entrati stabilmente nella cultura italiana trasmettendosi da generazioni e incarnando valori di socialità, condivisione, spensieratezza e, appunto, leggerezza in senso lato. Il Super Tele nel tempo ha subito alcuni aggiornamenti estetici e funzionali, ma la vera evoluzione è avvenuta nel 2021, quando è diventato “green”, così come tutti i palloni prodotti da Mondo. Attraverso il progetto Bioball, infatti, i palloni adesso sono realizzati con una nuova formula BIO priva di ftalati che sostituisce il 50% delle materie prime di origine fossile con materie di origine vegetale proveniente da fonti naturali, tanto da essere certificati “Ok Bio-Based” dal TÜV Austria.

Le parole di Marco Stroppiana, Responsabile Divisione Toys di Mondo, sono state: