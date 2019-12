Supereroi Valiant, le novità di Edizioni Star Comics per il 2020!

Il 2020 sarà sicuramente un anno di ricche novità per tutti gli appassionati dei fumetti. Stando a quanto dichiarato da Edizioni Star Comics, i supereroi Valiant saranno protagonisti di graditi ritorni e fantasmagorici debutti, partendo da Bloodshot.

Per omaggiare al meglio l’uscita nei cinema del cinecomic dedicato a Bloodshot con Vin Diesel, Edizioni Star Comics ha deciso di riproporre i primi tre volumi di uno dei supereroi Valiant. Come da prassi, l’edizione in questione saranno disponibili anche in un box celebrativo, che consentiranno gli interessati a ripercorrere i primi passi del mito.

Dopo il lungometraggio di Warner Bros., Ray Garrison tornerà nuovamente in una serie a fumetti intitolata semplicemente Bloodshot Nuova Serie, che racconta la battaglia personale dell’eroe e contro la task force chiamata Black Bar.

Come se non bastasse, il prossimo anno sarà teatro di nuovi scontri per i supereroi Valiant, in particolare Toyo Harada e Livewire. Per quanto riguarda il primo fumetto (Vita e Morte di Toyo Harada ndR), Edizioni Star Comics ha annunciato che farà il suo debutto il prossimo 15 aprile, mentre il secondo il prossimo 22 gennaio con il suo secondo volume.

Insomma, il 2020 si preannuncia ricco di novità per Edizioni Star Comics e soprattutto per gli appassionati di questo genere di fumetti. Come sempre, non mancheranno aggiornamenti e approfondimenti in merito.