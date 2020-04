Supergirl, The Flash e Riverdale: le attuali stagioni si chiuderanno anticipatamente

A distanza di poche ore l’una dell’altra, e con modalità differenti, arriva la conferma che tre delle serie attualmente nel palinsesto di The CW – Supergirl, The Flash e Riverdale – chiuderanno anticipatamente le loro stagione vista l’impossibilità di riprendere le riprese a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus.

Si tratta delle prime conseguenze dirette della pandemia visto che finora sia per il cinema che per le serie TV si erano registrati solo slittamenti e rinvii compresi quelli annunciati nella tarda serata di ieri dalla Warner Bros. riguardanti The Batman e gli altri film dei Worlds of DC.

Iniziamo questa carrellata con Supergirl che concluderà la sua Stagione 5 con un finale completamente riscritto e con un numero inferiore di episodi seppur non è stato confermato ancora quale sarà l’episodio che fungerà da season finale.

A rivelarlo è stato Jon Cryer che interpreta nella serie Lex Luthor durante una intervista in cui ha anticipato che ci sarà un cliffhanger che lo vedrà sì come protagonista ma che a sorpresa lo vedrà “trionfare”.

Supergirl tornerà in onda negli USA il prossimo 3 maggio.

Tornerà invece domani in onda negli USA, The Flash che invece ha già un season finale per la Stagione 6 che sarà l’episodio 19 così come rivelato dal protagonista Grant Gustin in una intervista.

The Flash -- "So Long and Goodnight" -- Image Number: FLA616b_0125b.jpg -- Pictured: Grant Gustin as Barry Allen and Candice Patton as Iris West - Allen -- Photo: Colin Bentley/The CW -- .. 2020 The CW Network, LLC. All rights reserved

Gustin ha confermato che anche per la serie del Velocista Scarlatto è stato riscritto il finale tutto incentrato su Barry e Iris che vedranno la loro relazione vacillare ora più che mai e non più con protagonista Eobard Thawne.

Come The Flash anche Riverdale chiuderà la sua stagione in anticipo rispetto al numero di episodi inizialmente previsto per la Stagione 4 e più precisamente con l’episodio 19.

Anche qui è stato confermato un cambio di finale in corsa ma è sicuramente più interessante riportare la voce secondo la quale la Stagione 5, già confermata, inizierà con un enorme time-jump per la serie: possibile quindi che venga del tutto abbandonata l’ambientazione scolastica come fatto per alcuni teen drama storici degli anni ’90 che subirono lo stesso tipo di evoluzione.

Nel novero delle serie The CW mancano DC’s Legends of Tomorrow che però ha già tutta la stagione completamente girata e Batwoman che probabilmente terminerà anche lei la sua corsa con meno episodi.