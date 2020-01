Superman: Call to Action, la nuova Premium Format di Sideshow

Superman: Call to Action è l’incredibile statua che Sideshow ha annunciato nelle scorse ore. Parliamo di una collezionabile di fascia medio-alta caratterizzata dall’utilizzo di svariati materiali. La statua, in scala 1/4 come la maggior parte delle premium format, sarà composta dalla scultura base – realizzata in resina – e i vestiti di Clark Kent in stoffa.

Superman, il cui vero nome è Kal-el, è l’ultimo sopravvissuto del pianeta Krypton. Arrivato sulla terra viene cresciuto da una coppia di contadini del Kansas, i Kent, assumendo l’identità umana di Clark Kent. Scoprirà con il tempo di possedere diverse abilità e poteri che decide di utilizzare a fin di bene come protettore di Metropolis prima e del pianeta terra in seguito. Il mito di Superman esiste dal 1933 e dalla sua prima apparizione sono susseguite numerose versioni e reinterpretazioni del personaggio. Ci sono stati anche diversi adattamenti cinematografici di cui in tanti ricordano la versione di Christofer Reeve e per ultima, la più recente, quella di Henry Cavill.

La statua in questione riprende un momento iconico del personaggio, quello in cui si spoglia velocemente degli abiti del suo camuffamento umano, mostrando il simbolo della sua casata sul petto, per soccorrere in aiuto di chi ne ha bisogno. La mossa geniale del team Sideshow è stata quella di utilizzare materiali differenti per abito e statua, infatti già dalle prime foto promozionali possiamo notare la cura maniacale nel ricreare il completo di cui Clark Kent è vestito. Soffermatevi quindi ad osservare cosa sono riusciti a fare ricreando l’abito sopra il costume: pantaloni, camicia (che si intravede anche sotto la giacca), giacca, cravatta (rappresentata protesa all’indietro). Tutto questo ci fornisce l’illusione che questo Superman stia davvero per balzare in volo. Non da meno sono i dettagli del costume sottostante, di cui vediamo solo busto e torace, ma che mostrano la muscolatura dell’azzurrone. In questa edizione sarà inoltre possibile alternare la testa di Clark Kent (con cappello e occhiali) a quella di Superman.

La statua di Superman: Call to Action è al momento disponibile in preordine su Sideshow.com a questo indirizzo ad un prezzo suggerito di 547 euro con rilascio indicato per il mese di Ottobre 2020.