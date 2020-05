Superman: Charlie Cox avrebbe potuto interpretarlo in un film di Matthew Vaughn

Molti conoscono Charlie Cox per aver interpretato Matt Murdock nella serie Netflix Daredevil, ma in una recente intervista, il fumettista Mark Millar ha rivelato di aver preso in considerazione, insieme al regista Matthew Vaughn, proprio l’attore Marvel per il ruolo di Superman, molti anni prima di Henry Cavill.

Durante un’intervista al sito The Aspiring Kryptonian, il disegnatore Mark Millar ha parlato di come lui e il regista Matthew Vaughn, con il quale ha già collaborato per pellicole inerenti ai suoi lavori, avessero un’idea su chi far interpretare Superman, anni prima di Man Of Steel:”Con Matthew abbiamo avuto diverse chiacchierate su chi avrebbe potuto interpretare Superman. Anche se non abbiamo mai parlato della storia“, ha rivelato Millar. “Stranamente, la sua idea, quella di Charlie Cox, il ragazzo che interpretava Daredevil, era davvero interessante. E Matthew aveva appena lavorato con Charlie in Stardust un anno o due prima. E c’è qualcosa di davvero simpatico in lui. Ha detto: ‘Lo so non è alto e Superman è sempre alto. Ma assomiglia molto alla versione Golden Age di Superman, sai quando era un po ‘più simile a un persona normale”.

Alla fine, il DC Universe fu iniziato da Zack Snyder con Man Of Steel, in cui la parte di Superman fu affidata a Henry Cavill; tuttavia, Millar intendeva davvero collaborare con Vaughn per la propria versione dell’eroe di Metropolis, dicendo che se il regista fosse andato oltre le fasi di casting e l’avesse fatto, sarebbe stato straordinario.

Non è la prima volta che vengono fuori notizie su un film di Superman diretto da Matthew Vaughn: nel 2017, il regista ha descritto la sua idea come una sorta di “aggiornamento moderno” dei film di Richard Donner con protagonista Christopher Reeve. Oltre alla storia che si sarebbe svolta principalmente su Krypton, Vaughn disse che Kal-El sarebbe stato diviso tra la fedeltà al suo pianeta natale e all’amore per la sua nuova casa: la Terra.