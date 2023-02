Buone notizie da James Gunn e Peter Safran per i fan di Superman e Lois, la serie con Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch di The CW. Durante il lancio dei loro piani a breve e lungo termine Gunn e Safran hanno confermato che il progetto proseguirà ancora per un po’ di tempo, data la buona accoglienza da parte del pubblico, e il sostegno continuo dei fan.

Superman and Lois 2

Superman e Lois avrà nuove stagioni, la conferma da James Gunn e Peter Safran

In base a quanto recentemente riportato da Bleedingcool, Peter Safran e James Gunn hanno affermato che Superman e Lois avrà “una o due stagioni in più”. Secondo Gunn, nello specifico, si tratta di una serie molto seguita:

È uno show che piace a tutti, quindi andrà avanti ancora per un po’.

Vi ricordiamo che attualmente parlando Superman e Lois conta 3 stagioni e racconta la storia di questi due personaggi proiettandoli, però nel mondo degli adulti. Non solamente Superman come supereroe, ma un vero e proprio scorcio preciso delle sua vita di coppia con Lois, mentre affrontano insieme una nuova sfida: quella di essere genitori. Creata da Greg Berlanti e Todd Helbing, la serie tv sviluppa la sua narrazione all’interno del cosiddetto Arrowerse, ponendosi come spin-off di Supergirl (se interessati a recuperavi la serie completa di Supergirl la trovate su Amazon).

La prima stagione ha debuttato il 23 febbraio 2021 su The CW, traendo ispirazione dai fumetti di Jerry Siegel e Joe Shuster. Si tratta di un vero e proprio esperimento in cui due fra i personaggi più famosi di sempre si ritrovano a dover fare i conti con l’età adulta, costruendo una famiglia che oscilla fra le avversità del caso e alcuni dubbi in merito ai poteri di Clark e alla loro trasmissione ipotetica.

Le parole di Safran e Gunn, quindi, non possono che rassicurare i fan di sempre, confermando il proseguimento della serie all’interno dei nuovi progetti attualmente in corso, specialmente grazie all’amore dimostrato dal grande pubblico.