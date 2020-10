Superman e Lois: rivelati gli attori dei figli

Mentre Superman e Lois è in procinto di entrare in produzione per aggiungersi alla “famiglia” di The CW come nuova serie legata all’Arrowverse, i suoi protagonisti principali si sono finalmente incontrati con i loro super figli adolescenti, immortalando l’evento sui social network.

Una foto su Instagram dell’attrice Elizabeth Tulloch, che interpreterà Lois Lane, ha commemorato la riunione di famiglia, mostrando Tyler Hoechlin, che ha interpretato Clark Kent / Superman dalla seconda stagione di Supergirl, e gli esordienti Alex Garfin e Jordan Elsass che interpreteranno rispettivamente Jonathan e Jordan Kent, figli della coppia. Come ogni buona superfamiglia, tutti indossavano mascherine come misure di sicurezza contro il COVID-19.

https://www.instagram.com/p/CF2epfJDSJb/?utm_source=ig_web_copy_link

L’aggiunta dei figli adolescenti di Superman e Lois è una delle conseguenze di Crisis on Infinite Earths dell’Arrowverse. In Elseworlds del 2018, Lois Lane interpretata per la prima volta da Elizabeth Tulloch resta incinta di Jonathan e in seguito lascia la Terra assieme a Clark per stabilirsi ad Argo City per crescere il loro bambino. In Crisis, Superman, Lois e il piccolo Jonathan sarebbero sopravvissuti alla distruzione di Argo City e la Terra-38 cade vittima dell’ondata di antimateria, sebbene alla fine tutti e tre sarebbero stati cancellati dall’esistenza dall’Anti-Monitor. Tuttavia, dopo che Oliver Queen nei panni dello Spettro ha riavviato il multiverso e ripristinato tutti i personaggi di Supergirl come residenti della Terra-Prime, ha avuto l’imprevista conseguenza di dare a Jonathan un fratello.

Jonathan Kent sarà un ragazzo modesto e di buon cuore, con un atteggiamento timido e impacciato. Jordan Kent dal canto suo sarà un personaggio estremamente intelligente, ma il suo temperamento volubile e l’ansia sociale limitano le sue interazioni con le persone e, di conseguenza, preferisce trascorrere la maggior parte del suo tempo libero da solo, giocando ai videogiochi.

Secondo una sinossi del comunicato stampa per lo spettacolo, Superman e Lois vedrà i suoi personaggi:

“trovarsi faccia a faccia con una delle loro più grandi sfide di sempre: affrontare tutto lo stress, le pressioni e le complessità che derivano dall’essere genitori che lavorano nella società odierna. “

Il debutto della serie è atteso per gennaio 2021.